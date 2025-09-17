Cât primește un profesor, un medic sau un polițist la pensie. Tabel detaliat pe profesii

Discuțiile despre pensii sunt mereu aprinse în România, mai ales atunci când vine vorba despre diferențele mari dintre categoriile profesionale. Dacă unii pensionari abia reușesc să trăiască dintr-o pensie minimă, alții beneficiază de venituri semnificativ mai mari după ieșirea din activitate. Profesorii, medicii și polițiștii se află printre cele mai analizate categorii, deoarece pensiile lor variază în funcție de vechime, grila de salarizare și, în cazul polițiștilor, de regimul special aplicat pensiilor militare.

Ce factori determină pensia în România

Înainte de cifre, e important să știi cum se calculează pensia în sistemul public:

Pensia se stabilește în baza unui număr total de puncte pe care le-ai acumulat de-a lungul carierei. Aceste puncte includ: punctele de contributivitate, punctele de stabilitate (bonus pentru stagiul mai mare decât minimul de cotizare) și perioadele asimilate sau necontributive, cum ar fi studiile universitare, serviciul militar etc.

De asemenea, cuantumul pensiei se obține prin înmulțirea numărului total de puncte cu valoarea punctului de referință (VPR). Din 1 septembrie 2024, valoarea punctului este de 81 de lei.

Exemplu profesor: ce pensie poate ajunge

Un profesor cu vechime mare oferă un bun reper. Datele recente arată:

Un cadru didactic cu 44 de ani, 8 luni și 22 de zile de vechime, care a realizat 91,25391 puncte, avea o pensie de 6.563 lei înainte de majorarea din ianuarie 2024.

După majorarea de 13,8% aplicată la începutul anului, pensia lui a urcat la 7.471 lei.

Ulterior, după recalcularea din septembrie 2024, propoziția era că un astfel de profesor ar putea încasează aproximativ 8.216 lei pe lună, ceea ce înseamnă o creștere procentuală de aproximativ 25,18% față de nivelul anterior. Aceste cifre sunt valabile dacă sunt îndeplinite condițiile (vechime, puncte de stabilitate etc.).

Acest exemplu nu reflectă pensia medie din toate unitățile de învățământ — este pentru profesori universitari sau profesori cu vechime mare și cu performanțe de acumulare de puncte ridicate.

Exemplu medic de familie: pensii mici în multe cazuri

Contrastul este mare când vorbim de medici de familie:

Unii medici de familie, chiar după ani de muncă, primesc pensii de 1.300 – 1.700 lei pe lună. Aceste cazuri apar mai ales în situațiile în care contribuția la pensie a fost făcută la salariul minim și nu la niveluri mai mari.

Există și medici în zone urbane sau care au avut salarii mai mari în activitate, care au plătit la baza pensiei valori mai mari decât salariul minim — pentru aceștia pensia poate fi semnificativ mai ridicată, poate ajunge la câteva mii de lei pe lună, dar nu există un exemplu foarte recent sigur care să arate cuantum foarte mare universal.

Exemplu polițiști: pensii militare / speciale

Pentru polițiști, mai ales cei cu pensionare anticipată sau pensii de serviciu ori militare, cifrele variază, dar sunt și situații notabile:

Un agent şef principal de poliţie cu aproximativ 30 de ani de vechime în sistem poate avea o pensie de ≈ 4.000 lei pe lună.

Pensii militare/spetiale mai mari au exemple din MApN, MAI sau SRI. De exemplu, în luna octombrie 2024, persoanele din sistemele militare aveau pensii brute mari: unul dintre foştii angajaţi ai MApN a încasat o pensie de aproximativ 32.098 lei brut; un fost angajat al MAI – ~22.420 lei net; un pensionar din SRI – ~26.175 lei net.

Comparativ între profesii și concluzii

Pe baza acestor exemple, putem trasa câteva observații generale:

Profesorii cu vechime mare și performanță în acumularea de puncte pot ajunge la pensii foarte consistente (peste 8.000 lei), dar acest nivel nu este generalizat; majoritatea profesorilor primesc pensii mult mai mici.

Medicii de familie (și probabil alți medici fără poziții universitare sau fără vechime foarte mare, sau care au avut salarii mai mici) se confruntă cu pensii modeste, adesea apropiate de pensia minimă, dacă baza de contribuție a fost cea minimă.

Polițiștii și militarii cu pensii speciale sau de serviciu pot beneficia de cuantumuri foarte mari, în special cei cu ranguri superioare sau de cei care au avut salarii mari la ieșirea din activitate.