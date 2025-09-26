Cât costă un diamant de jumătate de kilogram. Este al doilea cel mai mare din lume, iar destinația sa este incertă

Un diamant brut de 2.488 de carate, botezat Motswedi, descoperit anul trecut în Botswana, a intrat în atenția specialiștilor și colecționarilor de pe tot globul.

Piatra, considerată a doua ca mărime din lume, este analizată în prezent la Antwerp, Belgia, unul dintre centrele internaționale ale comerțului cu diamante.

Motswedi, o descoperire de jumătate de kilogram

Motswedi cântărește aproape jumătate de kilogram și provine din mina Karowe, situată în nord-estul Botswanei.

Mina este exploatată de compania canadiană Lucara Diamond, care a stabilit un parteneriat cu firma belgiană HB Antwerp pentru procesarea și comercializarea pietrelor de peste 10,8 carate, scrie Science Alert care citează, la rândul său AFP.

Potrivit declarațiilor oferite de Margaux Donckier, director de afaceri publice la HB Antwerp, stabilirea valorii diamantului este un proces complex: „Trebuie mai întâi să verificăm structura și să aflăm ce putem obține în formă șlefuită. În acest moment, este foarte dificil să estimăm un preț”.

Diamantul este prezentat ca parte a unei colecții de patru pietre valoroase, toate descoperite recent în aceeași mină.

Printre ele se află și al treilea cel mai mare diamant din lume. Estimările preliminare arată că, împreună, aceste patru bijuterii ar putea depăși suma de 100 de milioane de dolari.

Destinația finală a diamantului: muzeu sau colecție privată?

Piatra rară a stârnit deja interes la nivel global. Donckier a subliniat că dimensiunea excepțională a diamantului îl face un candidat potrivit pentru expunerea într-un muzeu.

Totuși, există și posibilitatea ca acesta să ajungă în posesia unui colecționar privat, cum ar fi un șeic interesat să își îmbogățească colecția personală.

Botswana are deja o reputație solidă ca producător de diamante, fiind cel mai mare furnizor de pe continentul african.

În 2019, aceeași mină Karowe a adus la suprafață un alt diamant impresionant, de 1.758 de carate, cunoscut sub numele de Sewelo.

Recordul mondial rămâne, însă, la Cullinan, piatra descoperită în 1905 în Africa de Sud, cu o greutate de 3.106 carate.

Din acesta au fost tăiate mai multe diamante celebre, printre care „Steaua Africii”, integrată în bijuteriile coroanei britanice expuse la Turnul Londrei.

Descoperirea diamantului Motswedi confirmă statutul Botswanei drept una dintre cele mai importante surse de pietre prețioase din lume.

În timp ce specialiștii se pregătesc să stabilească valoarea exactă a acestei descoperiri istorice, întrebarea rămâne: va fi Motswedi expus într-un muzeu sau va deveni bijuteria centrală a unei colecții private?