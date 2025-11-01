Cât costă manopera la instalația electrică pentru o casă de 100 mp în 2025. Prețuri actualizate

Planifici o instalație electrică completă pentru o casă de 100 mp și vrei să știi ce buget trebuie să aloci pentru asta? În 2025 costurile sunt influențate puternic de prețurile materialelor și de tarifele practicate de echipele de electricieni, dar se pot face estimări realiste și actualizate, atât pentru manoperă, cât și pentru materiale esențiale.

Ce tarife practică echipele de electricieni

Tarifele pentru execuția unei instalații electrice variază mult în funcție de complexitate, experiența echipei și zona geografică. O referință realistă arată un interval pentru manoperă între 120 și 300 lei/m², în funcție de soluțiile solicitate (protejat în tub, rigips, dotări suplimentare etc.). Pentru o casă de 100 mp, asta înseamnă:

low-cost: 120 lei/m² → 12.000 lei

mediu: 180 lei/m² → 18.000 lei

premium/complex: 300 lei/m² → 30.000 lei.

Aceste sume includ montaj trasee, doze, prize/intrerupătoare, montaj tablouri, verificare și punere sub tensiune, însă pot crește dacă vrei circuite separate pentru centrale, încărcătoare EV, sisteme smart sau prelungiri de garaj/depou.

Materiale: exemple și prețuri orientative

Materialele folosite pentru o instalație normală (cabluri, doze, prize, întrerupătoare, tabloul de siguranțe, disjunctoare și diferențiale) pot avea următoarele costuri aproximative, pe baza ofertelor din magazinele mari:

Cablu NYM 3×2.5 mm²: 6–8 lei/metru (prețuri comerciale curente). Pentru o casă 100 mp se pot consuma între 600–1.200 m, în funcție de proiect → ≈ 3.600–9.600 lei.

Tablou + module (MCB, diferențiale, RCBO): modele simple de tablouri și siguranțe pornesc de la ~100–300 lei pentru tabloul gol, plus disjunctoare și diferențiale, între 15–150 lei/buc în funcție de marcă și caracteristici. Un set complet pentru o casă medie: 700–2.500 lei.

Prize și întrerupătoare: 5–40 lei/bucată în funcție de gamă; pentru o casă rezultă un cost total ≈ 300–2.000 lei.

Accesorii (doze, tuburi, cleme, bare PE, materiale de legare): ≈ 500–1.500 lei.

Corpuri de iluminat, întrerupătoare speciale, prize exterior, împământare, verificări și punere în funcțiune: pot adăuga 1.000–3.000 lei.

Per total, o estimare doar pentru materiale la o casă de 100 mp este între 8.000 și 18.000 lei, în funcție de marcă și consum. Combinând costurile estimative cu manopera și materialele, obținem trei scenarii probabile:

Buget minim (soluție standard): manoperă 12.000 + materiale 8.000 = ≈ 20.000 lei.

Standard mediu: manoperă 18.000 + materiale 12.000 = ≈ 30.000 lei.

Soluție completă, premium: manoperă 30.000 + materiale 18.000 = ≈ 48.000 lei.

Aceste valori sunt orientative: proiecte cu circuite dedicate, sisteme smart, prize pentru mașină electrică, UPS sau branșamente trifazice pot crește semnificativ costul.

Sfaturi practice