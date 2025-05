Casuța din prerie, serialul copilăriei, revine pe micile ecrane, dar renăscut. Unde îl vei putea vedea?

Netflix pregătește un reboot al serialului clasic Little House on the Prairie, adaptat după romanele semiautobiografice scrise de Laura Ingalls Wilder, iar distribuția continuă să se extindă cu figuri importante din lumea cinematografiei și a televiziunii.

Printre cei mai recenți actori confirmați în film se numără Jocko Sims (New Amsterdam), Warren Christie (The Watchful Eye), Alyssa Wapanatâhk (Peter Pan & Wendy), Meegwun Fairbrother (The Sticky), Wren Zhawenim Gotts (Echo) și Xander Cole (People of the West), scrie publicația Deadline.

Casuța din prerie se reinventează

Sims și Christie vor interpreta personaje inspirate din cărțile originale, în timp ce ceilalți actori vor da viață unor personaje noi, concepute special pentru această versiune modernă a poveștii.

Jocko Sims va juca rolul lui Dr. George Tann, un medic empatic și carismatic, inspirat dintr-o persoană reală, care a fost menționat și în cărțile Little House. Tann este cunoscut pentru faptul că a salvat familia Ingalls în timpul unei epidemii de malarie.

Warren Christie îl va interpreta pe John Edwards, un veteran al Războiului Civil din Tennessee, cunoscut pentru firea sa sociabilă și misterul care îl înconjoară. Vorbim, practic,despre o reinterpretare a personajului Isaiah Edwards din vechea versiune televizată a serialului.

Meegwun Fairbrother va fi Mitchell, un fermier blând care și-a construit o gospodărie de invidiat în Kansas, iar Alyssa Wapanatâhk va interpreta rolul soției sale, White Sun, o femeie frumoasă, cu opinii ferme și un simț al umorului bine definit.

Fiica lor, Good Eagle, va fi jucată de Wren Zhawenim Gotts, o tânără visătoare și povestitoare înnăscută. Xander Cole va completa familia în rolul fratelui mai mic al lui White Sun, Little Puma, un personaj impulsiv, dar cu intenții bune.

Serialul este descris ca o dramă de familie plină de speranță, dar și ca o poveste de supraviețuire și o explorare a originilor Vestului american

Showrunnerul este Rebecca Sonnenshine, cunoscută pentru contribuția sa la The Boys și The Vampire Diaries. Producția este realizată de CBS Studios în colaborare cu Joy Coalition, Friendly Family Productions și Anonymous Content Studio.

Regia primului episod este semnată de Sarah Adina Smith, iar filmările vor debuta în iunie, la Winnipeg, în Canada.

Noua versiune a Little House on the Prairie urmărește să aducă un suflu contemporan unei povești clasice, punând accentul pe incluziune.

Așa cum menționam la începutul acestui material, îl vei putea vedea pe Netflix, deși o dată concretă de lansare nu a fost încă anunțată.