Când se exagerează în alimentaţie cu proteinele. Ce s-ar putea întâmpla, conform specialiştilor

Proteinele sunt esențiale într-o dietă sănătoasă, însă consumul excesiv poate avea efecte nedorite asupra organismului. Specialiștii avertizează că prea multe proteine, mai ales fără echilibru cu fibrele, pot provoca probleme digestive sau creștere în greutate. Echilibrul între proteine, fibre și activitate fizică rămâne cheia unei alimentații sănătoase.

Ce rol au proteinele și ce riscuri apar dacă le consumăm în exces

Proteina, alături de carbohidrați și grăsimi, este unul dintre macronutrienții principali ai dietei noastre și singurul care furnizează aminoacizi. Atunci când corpul digeră proteinele, acestea sunt descompuse în aminoacizi, care contribuie la construirea și menținerea masei musculare, producerea hormonilor, stimularea sistemului imunitar și sănătatea părului, pielii și unghiilor. Însă specialiștii avertizează că tendințele de pe rețelele sociale pot determina oamenii să consume prea multe proteine.

”Când mănânci mai multe proteine decât are nevoie corpul tău, acesta nu le poate depozita. Pur și simplu le elimină prin urină sau le transformă în energie sau grăsime,” spune Dr. Michelle Cardel, director de nutriție la WeightWatchers și profesor asociat la Universitatea din Florida, potrivit CNN.

Ea subliniază că ”odată ce ai consumat suficientă proteină, nevoile tale sunt îndeplinite. Mai multă proteină nu înseamnă mai mult beneficiu, în timp ce echilibrul dintre proteine și aportul de fibre va fi foarte important.” În cazurile extreme, consumul excesiv fără fibre poate duce la creștere în greutate sau probleme digestive.

”Unul dintre semnele comune este constipația,” spune Dr. David Liska, șeful Departamentului de Chirurgie Colorectală de la Cleveland Clinic. ”Constipația poate declanșa o serie întreagă de alte probleme. Recomandăm aproximativ 25-35 de grame de fibre pe zi – și aceasta trebuie însoțită de un consum adecvat de apă.”

Cum se echilibrează proteinele și fibrele

Doza zilnică recomandată (RDA) pentru proteine este de aproximativ 0,8 grame pe kilogram de greutate corporală.

”Deci, pentru cineva care cântărește 150 lb (circa 69 de kilograme), vizarea a aproximativ 68 de grame este mai mult decât suficient,” explică Cardel.

Pentru persoanele care doresc să slăbească, mai ales cu tratamente care accelerează pierderea în greutate, necesarul poate crește la 1 gram de proteină pe kilogram de greutate.

Proteinele singure nu sunt suficiente pentru creșterea masei musculare; antrenamentul constant de rezistență este esențial. În plus, fibrele ajută digestia și prevenirea bolilor, fiind recomandate două tipuri: solubile (ovăz, orz, fasole, fructe) și insolubile (tărâțe de grâu, legume, cereale integrale).

Strategii practice pentru echilibrul nutrițional

Cardel recomandă regula ”30/30/30”: cel puțin 30 de grame de proteine la fiecare masă, 30 de grame de fibre pe zi și 30 de minute de activitate fizică zilnic.

Exemple de alimente: un ou (6 g proteine), brânză cottage ½ cană (14 g), iaurt grecesc (18 g), cereale integrale ½ cană (14 g) și o cană de zmeură (8 g). Pentru gustări bogate în ambele: edamame ½ cană (8 g proteine și 4 g fibre).

Dr. Liska recomandă dieta mediteraneană, bogată în proteine, fructe, legume și ulei de măsline, asociată cu sănătatea digestivă, cardiovasculară și reducerea riscului de cancer colorectal.