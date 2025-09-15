Când are loc Evaluarea Națională 2025. Calendar complet pentru elevii de clasa a VIII-a

Elevii de clasa a VIII-a intră anul acesta în linie dreaptă pentru cel mai important examen de până acum: Evaluarea Națională 2025. Ministerul Educației a publicat calendarul oficial, care stabilește clar când vor avea loc probele scrise, dar și etapele de afișare a rezultatelor și depunere a contestațiilor.

Când se desfășoară probele scrise ale Evaluării Naționale 2025

Înscrierea elevilor la examen se face automat de către secretariatele școlilor, în perioada 10–13 iunie 2025, iar cursurile pentru clasa a VIII-a se încheie pe 13 iunie 2025. Prima probă scrisă este programată pe 23 iunie, la Limba și literatura română. Urmează testul la Matematică, pe 25 iunie, iar elevii care studiază într-o limbă maternă vor susține examenul la Limba și literatura maternă pe 27 iunie.

Primele rezultate ale Evaluării Naționale 2025 vor fi afișate pe 3 iulie 2025, până la ora 12:00. În aceeași zi, după afișare, candidații vor putea vizualiza lucrările corectate și vor decide dacă depun contestații. Perioada oficială pentru contestații este 3–5 iulie, urmând ca acestea să fie soluționate între 6 și 9 iulie 2025. Rezultatele finale, după contestații, vor fi făcute publice pe 10 iulie 2025.

Ce trebuie să știe elevii și părinții

Evaluarea Națională se desfășoară într-o singură sesiune pe an și este obligatorie pentru toți absolvenții clasei a VIII-a din școlile publice și private. Începând cu 2025, elevii beneficiază de o noutate importantă: posibilitatea de a vizualiza lucrările după corectare, înainte de a decide dacă depun sau nu contestații.

După încheierea examenului și afișarea rezultatelor, repartizarea computerizată la liceu este programată pe 23 iulie 2025.

Astfel, Evaluarea Națională 2025 aduce atât emoții, cât și schimbări menite să asigure mai multă transparență și corectitudine pentru elevi și părinți.