Călin Georgescu l-a reclamat la poliție pe Andrei Caramitru din cauza unei postări pe Facebook: „M-a șocat”

Economistul Andrei Caramitru a fost audiat marți, 25 februarie, la sediul IPJ Ilfov, după ce Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, l-a reclamat pentru o postare pe Facebook. Politicianul îl acuză pe Andrei Caramitru de instigare publică și incitare la ură și discriminare, dar economistul susține că postarea sa era una neutră, fără nicio intenție de a încălca legea.

La ieșirea din sediul poliției, Andrei Caramitru a explicat că postarea incriminată conținea o analiză istorică despre episoade de rebeliune și mesianism politic.

Potrivit acestuia, expresia ”neutralizare” a fost interpretată greșit, deși se referea strict la intervenția legală a autorităților statului, precum Curtea Constituțională.

”Este o postare absolut neutră, în care am analizat fenomene istorice similare. Am spus clar că mă refer la intervenția instituțiilor statului, nu la altceva. Plângerea nu are nicio bază legală”, le-a spus Andrei Caramitru jurnaliștilor prezenţi la sediul poliției.