Ultima ora
Victor Micula, condamnat la închisoare cu executare. Faptele pentru care a fost judecat fiul magnatului Viorel Micula
11 sept. 2025 | 09:00
de Alexandru Puiu

Băncile din România, lovite de creditele neperformante, de românii care nu-și mai permit ratele. De ce ar putea fi semnul unei crize financiare

ACTUALITATE
Băncile din România, lovite de creditele neperformante, de românii care nu-și mai permit ratele. De ce ar putea fi semnul unei crize financiare

Profitabilitatea băncilor din România începe să dea semne de slăbiciune, după doi ani în care sectorul bancar a înregistrat câștiguri record. Datele publicate recent de Banca Națională arată o scădere a profiturilor, dar mai îngrijorător este faptul că rata creditelor neperformante a început din nou să crească, atingând cel mai ridicat nivel al ultimilor trei ani.

Această combinație – profituri mai mici și rate mai mari ale neperformantelor – poate semnala apariția unor probleme structurale în economie, mai ales în contextul încetinirii PIB-ului și al majorării taxelor care apasă atât pe firme, cât și pe populație.

Profiturile în scădere și presiunea taxelor

În prima jumătate a lui 2025, băncile au raportat un profit net cumulat de aproximativ 7,4 miliarde de lei, în scădere cu aproape 1% față de aceeași perioadă din 2024. Ajustat cu inflația, pierderea reală este chiar mai mare, de circa 7%.

Vezi și:
Isărescu se așteaptă ca românii și firmele să nu își mai poată plăti ratele la bănci în perioada următoare: „Există riscuri de nerambursare pe toate segmentele principale de credit”

Rata rentabilității capitalurilor (ROE) a coborât la 18,2%, în scădere cu 3 puncte procentuale față de iunie 2024. Deși nivelul rămâne peste media europeană, tendința descrescătoare atrage atenția asupra presiunii crescute exercitate de noile taxe.

Impozitul pe cifra de afaceri bancară s-a dublat la 4%, ceea ce face ca plățile către stat să consume o parte tot mai mare din veniturile băncilor. Anul trecut, cheltuielile cu taxele și impozitele reprezentau deja o cincime din cheltuielile administrative, iar 2025 ar putea adânci acest dezechilibru.

Creditele neperformante cresc din nou

Dacă partea de profitabilitate arată o încetinire, partea de risc arată o deteriorare clară. Rata creditelor neperformante a crescut la 2,81% în iunie 2025, de la 2,53% în martie și 2,49% în iunie 2024. Nivelul este cel mai mare după septembrie 2022, deși încă sub media europeană.

Problema majoră vine din creditele acordate firmelor cu garanții de stat, care au intrat în neplată după expirarea perioadei de grație. Totodată, populația este tot mai vulnerabilă: ratele la credite au crescut în contextul dobânzilor ridicate și al scăderii puterii de cumpărare, ceea ce face ca riscul de default să fie în creștere.

Deși solvabilitatea sistemului rămâne ridicată (peste 24%), semnele că băncile încep să acumuleze credite problematice pot indica un ciclu negativ care să afecteze întreaga economie.

Semnul unei crize financiare?

Încetinirea economiei – PIB-ul a crescut doar cu 0,3% în ultimele trimestre – și presiunile fiscale suplimentare creează un context complicat pentru sistemul bancar. Dacă rata creditelor neperformante continuă să urce, băncile ar putea reduce creditarea, ceea ce ar limita și mai mult investițiile și consumul.

Pentru moment, România nu se confruntă cu o criză financiară propriu-zisă, însă tendințele actuale amintesc de începuturile unor perioade de recesiune: profituri în scădere, costuri administrative mai mari, clienți tot mai îndatorați și firme incapabile să-și plătească obligațiile.

Cu un volum total al activelor bancare de aproape 900 de miliarde de lei și o dependență mare de veniturile din dobânzi, băncile vor fi obligate să își regândească strategiile. Altfel, semnele actuale ar putea fi preludiul unei crize mai profunde, cu impact atât asupra sistemului financiar, cât și asupra economiei reale.

Un ciclon schimbă vremea în România: ploi abundente și vânt de până la 80 km/h. Harta județelor vizate
Recomandări
O femeie a ajuns la spital după ce a consumat zilnic praf de înălbitor „de plăcere”. Cum a ajuns în situația aceasta, explicația medicilor
O femeie a ajuns la spital după ce a consumat zilnic praf de înălbitor „de plăcere”. Cum a ajuns în situația aceasta, explicația medicilor
Niciun domeniu nu mai este sigur în România. Concedieri masive la OMV Petrom, restructurările se fac și occident
Niciun domeniu nu mai este sigur în România. Concedieri masive la OMV Petrom, restructurările se fac și occident
Cum afli dacă terenul tău este intravilan sau extravilan și ce taxe plătești
Cum afli dacă terenul tău este intravilan sau extravilan și ce taxe plătești
Robotul care schimbă regulile jocului la IFA 2025: mașina de tuns iarba cu braț mecanic
Robotul care schimbă regulile jocului la IFA 2025: mașina de tuns iarba cu braț mecanic
E nevoie de acordul vecinilor pentru punct de lucru acasă? Ce spune legea
E nevoie de acordul vecinilor pentru punct de lucru acasă? Ce spune legea
Ar putea fi cel mai bogat român care nu a plătit niciun leu la ANAF. Cazul de sute de milioane de lei al unui clujean
Ar putea fi cel mai bogat român care nu a plătit niciun leu la ANAF. Cazul de sute de milioane de lei al unui clujean
Teoria lui Stephen Hawking despre găurile negre confirmată, în sfârșit. Cum au ajuns oamenii de știință la această concluzie
Teoria lui Stephen Hawking despre găurile negre confirmată, în sfârșit. Cum au ajuns oamenii de știință la această concluzie
Ce se întâmplă atunci când dezinformarea devine virală – Un clip fake cu lansarea iPhone 17 Pro a primit 130 de milioane de vizualizări
Ce se întâmplă atunci când dezinformarea devine virală – Un clip fake cu lansarea iPhone 17 Pro a primit 130 de milioane de vizualizări
Revista presei
Adevarul
Cea mai mare armată din Europa, modernă doar pe hârtie. Tacticile Rusiei arată unde rămâne vulnerabilă Polonia
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Gata cu vremurile grele pentru trei zodii. Nativii care trec peste toate obstacolele din 11 septembrie
Playtech Știri
Locul din frigider în care se ţin ardeii pentru a rămâne crocanţi săptămâni întregi. Nu se vor mai înmuia de acum
Playtech Știri
Horoscopul zilei de joi, 11 septembrie 2025. Introspecția este cheia pentru nativii Scorpion
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...