Avertismentul Orange pentru toți clienții, după ce a căzut victimă hackerilor. Resetează-ți parola și schimbă cartela SIM, declarații oficiale

Un atac cibernetic de amploare a vizat recent compania Orange, expunând informații confidențiale ale clienților săi. Grupul de hackeri Babuk susține că a furat 4,5 TB de date detaliate, inclusiv contracte, facturi, date personale și informații bancare. În trecut, Orange a recomandat clienților să își schimbe SIM-urile pentru a preveni astfel de riscuri.

Hackerii susțin că atacul lor a fost deosebit de devastator, obținând acces la numeroase informații sensibile despre utilizatorii Orange. Printre datele compromise se numără:

Orange a confirmat incidentul și a subliniat că serviciile de rețea nu au fost afectate. Specialiștii în securitate cibernetică investighează în continuare amploarea breșei și impactul asupra clienților.

Într-o declarație oficială, Orange a transmis că monitorizează situația împreună cu Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și că până în prezent nu a primit solicitări de negociere din partea atacatorilor. Cu toate acestea, compania îndeamnă clienții să ia măsuri de siguranță pentru a-și proteja datele personale.

„Până în acest moment, nu am fost contactați de către potențiali atacatori și nu am primit solicitări de negociere legate de un potențial incident de securitate cibernetică. Am văzut postarea la care faceți referire, experții noștri au analizat mostrele de fișiere publicate, iar link-ul indicat trimite la aceleași arhive exfiltrate în atacul cibernetic ce a avut loc recent asupra Orange Romania.

Monitorizăm situația în continuare alături de Grupul Orange și de Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Vom reveni cu orice informații relevante, dacă va fi necesar”, a răspuns Orange la solicitarea „Adevărul”.