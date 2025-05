Anamaria Gavrilă îi cere lui Nicușor Dan „să se supună unui control medical independent”. Totul, după ce George Simion l-a numit pe candidatul la președinție ”autist”

În ultima zi a campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale, pe pagina de Facebook a liderului POT a apărut un mesaj ce a stârnit numeroase reacții. Anamaria Gavrilă îi cere lui Nicușor Dan să declare public că nu suferă de nicio afecțiune psihică. Solicitarea vine la mai puțin de 24 de ore de la momentul în care George Simion a spus despre candidat că este autist.

În mesajul publicat pe Facebook, Anamaria Gavrilă îi cere lui lui Nicușor Dan să declare public că nu suferă de nicio afecțiune psihică și vrea ca acesta să fie dispus să se supună unui control medical independent, totul, în numele transparenței și asumării.

„Având în vedere comportamentele publice tot mai vizibile ale domnului ND – precum mișcările bruște și repetitive ale capului, ridicările necontrolate ale umerilor și privirea rătăcită, care evită constant contactul vizual – considerăm legitim ca opinia publică să primească o lămurire clară. Îl invităm, cu toată considerația, să declare public că nu suferă de nicio afecțiune psihică, că nu urmează un tratament medicamentos de specialitate și că este dispus, dacă e cazul, să se supună unui control medical independent. Încrederea cetățenilor într-un candidat la președinție începe cu transparența și asumarea”, a scris Anamaria Gavrilă.

Candidatul AUR la alegerile prezidențiale din 18 mai, George Simion, a făcut joi, la Bruxelles, o afirmație controversată la adresa contracandidatului său, Nicușor Dan. În replică la o solicitare de declarație din partea unui jurnalist român, Simion a spus: „Aveți un candidat pe care îl susțineți, e autist, săracu’!”.

„Îmi pare rău şi vreau să spun că am dat azi interviuri (…) nu era programat ProTV-ul şi nu eram atent, mă întrerupeau din întâlnirile pe care le-am avut şi am spus că acest contracandidat al meu este autist. Nu cred că am folosit termenul corect şi îmi cer scuze faţă de persoanele neurodivergente”, a declarat George Simion, după declarația controversată.