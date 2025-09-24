Ultima ora
Amendă pentru chiştoace de ţigară sau gume de mestecat aruncate pe jos. Legea intră în vigoare de la 1 octombrie
FOTO: Arhivă

De la 1 octombrie 2025, România face un pas ferm în direcția civilizației urbane și a respectului pentru mediu: aruncarea chiștoacelor de țigară sau a gumei de mestecat pe jos va fi sancționată cu amenzi usturătoare. Măsura se aliniază practicilor deja existente în multe state europene și chiar din afara continentului, unde asemenea gesturi sunt tratate cu maximă seriozitate.

Cu cât va fi taxată aruncarea gumelor și a chiștoacelor pe jos

Conform Codului Rutier, aruncarea deșeurilor, inclusiv a chiștoacelor sau a gumelor, pe drumurile publice atrage amenzi între 1.000 și 2.000 de lei, la care se pot adăuga puncte de penalizare. Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor completează aceste sancțiuni, subliniind obligația cetățenilor de a contribui la păstrarea curățeniei. Iar pentru șoferii prinși că aruncă obiecte din mașină, amenda se aplică fără excepție, indiferent că este vorba de un ambalaj mic sau un recipient voluminos.

Autoritățile încurajează cetățenii să devină parteneri activi în menținerea unui spațiu public curat. Oricine observă astfel de comportamente poate sesiza Poliția Locală, poate realiza fotografii ori filmări și le poate transmite Gărzii Naționale de Mediu. Practic, comunitatea este invitată să contribuie la reducerea unei probleme cronice: gunoiul aruncat la întâmplare.

Noua legislație reamintește și de obligația de a strânge mizeria după animalele de companie. În București, amenzile pentru stăpânii care ignoră această regulă ajung la 500 de lei, iar în orașe precum Cluj-Napoca sau Călărași, sancțiunile sunt de 600 de lei. Ideea este simplă: fiecare cetățean are un rol în păstrarea unui mediu urban curat și civilizat.

Ce amenzi sunt în alte țări

În Germania, sancțiunile pot fi impresionante. În landul Hessa, amenzile pentru aruncarea gunoaielor din vehicul pot atinge 100.000 de euro. În Bavaria, un simplu pachet de țigări aruncat pe jos costă 20 de euro, iar în Renania de Nord-Westfalia amenda variază între 100 și 100.000 de euro.

Grecia consideră o infracțiune gravă aruncarea unei țigări aprinse pe geamul mașinii, din cauza riscului de incendii. Consecințele sunt drastice: suspendarea permisului, reținerea plăcuțelor și a certificatului de înmatriculare timp de 60 de zile.

În Statele Unite, regulile diferă de la stat la stat. În California, aruncarea deșeurilor din mașină poate aduce o amendă de până la 1.000 de dolari și chiar muncă în folosul comunității. În Texas, sancțiunile ajung la 500 de dolari pentru prima abatere, dar pot urca la 2.000 de dolari sau chiar 180 de zile de închisoare pentru recidiviști.

Singapore este însă un exemplu clasic de legislație dură: amenda pentru aruncarea unui gunoi în spațiul public poate ajunge la 2.000 de dolari singaporezi încă de la prima abatere.

Italia nu face rabat la disciplină. Un șofer care aruncă un rest de țigară pe geam riscă 1.118 euro amendă. Dacă este vorba de sticle, PET-uri sau pungi, suma poate crește până la 18.000 de euro.

