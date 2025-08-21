Ultima ora
De ce aplaudă pasagerii la aterizare? Cei de la Wizz Air cred că au găsit explicația. Românii sunt în top
21 aug. 2025 | 10:30
de Alexandru Puiu

Amendă de 10.000 de lei pentru românul care și-a cumpărat mașină bani cash. Cum eviți sancțiunile ANAF, care sunt limitele pentru achiziții cu numerar

Actualitate
Amendă de 10.000 de lei pentru românul care și-a cumpărat mașină bani cash. Cum eviți sancțiunile ANAF, care sunt limitele pentru achiziții cu numerar
ANAF impozitează cumpărătorii de mașini

Un bihorean s-a trezit cu o amendă usturătoare de peste 10.000 de lei din partea ANAF după ce și-a cumpărat o mașină plătind în numerar. Povestea lui scoate în evidență o lege despre care mulți români nu au cunoștință, dar care poate atrage sancțiuni semnificative: interdicția plăților cash care depășesc 50.000 de lei. Chiar dacă bărbatul a susținut că a acționat cu bună credință și nu a avut intenția de a ocoli legea, inspectorii antifraudă au considerat fapta o contravenție cu „pericol social”.

Cazul a ajuns în instanță, unde Judecătoria Oradea a decis să transforme amenda în avertisment. Totuși, speța rămâne un semnal de alarmă pentru toți cei care intenționează să facă achiziții mari cu numerar, în special pe piața auto sau imobiliară.

Ce spune legea despre tranzacțiile cash mari

Potrivit legislației în vigoare, orice tranzacție cu numerar între persoane fizice și juridice sau chiar între persoane fizice, atunci când este vorba despre bunuri de valoare ridicată, nu poate depăși plafonul de 50.000 de lei. Această regulă are scopul de a limita evaziunea fiscală, spălarea banilor și alte practici care pot afecta bugetul de stat sau transparența tranzacțiilor comerciale.

În cazul bihoreanului, diferența de bani plătită pentru achiziționarea mașinii a ajuns la peste 91.000 de lei, echivalentul a 18.500 de euro. Inspectorii antifraudă au aplicat o sancțiune de 10.490 de lei, reprezentând 25% din suma care a depășit plafonul permis de lege. În apărarea sa, bărbatul a explicat că banii proveneau din economii păstrate într-un cont bancar și că nu a avut intenția de a ascunde proveniența fondurilor.

Cum poți evita sancțiuni similare

Dacă vrei să cumperi o mașină, un apartament sau orice alt bun de valoare ridicată, trebuie să te asiguri că plățile se fac prin mijloace bancare: transferuri, ordine de plată sau alte instrumente electronice. Acest lucru nu doar că elimină riscul unei amenzi, dar îți oferă și o dovadă clară a tranzacției în fața autorităților.

De asemenea, e important să cunoști că simpla necunoaștere a legii nu te exonerează de răspundere. Chiar dacă în instanță judecătorul a decis înlocuirea amenzii cu avertisment, aceasta a fost o soluție particulară și nu garantează un tratament similar în alte cazuri. Practic, dacă depășești limita legală, sancțiunea rămâne oricând o posibilitate reală.

Pe termen lung, respectarea regulilor privind tranzacțiile cash contribuie la mai multă siguranță și transparență financiară. Pentru cumpărători, evitarea plăților mari în numerar înseamnă nu doar respectarea legii, ci și reducerea riscurilor legate de furt, pierdere sau dispute privind sumele efectiv achitate.

