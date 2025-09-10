Ambasadorul României în SUA, noutăţi despre Visa Waiver: „România pregătită pentru cel mai avansat sistem”

Relațiile dintre România și Statele Unite intră într-o nouă etapă, marcată de relansarea Grupului de Prietenie România-SUA din Camera Reprezentanților. Evenimentul, organizat la Washington, a adus în prim-plan nu doar importanța parteneriatului strategic, ci și perspectivele legate de programul Visa Waiver, o temă esențială pentru milioane de români.

Grupul de Prietenie România-SUA, relansat în Congresul american

Pe 9 septembrie 2025, în clădirea Capitoliului din Washington, Congresul Statelor Unite, împreună cu Ambasada României la Washington, au marcat relansarea Grupului de Prietenie România-SUA (Romania Caucus). Potrivit Ambasadei României, evenimentul a deschis o nouă etapă în cea de-a 119-a legislatură a Congresului american, reunind numeroși membri influenți.

Noii co-președinți ai grupului, Mike Turner (Ohio) și Tom Suozzi (New York), au subliniat că relansarea acestui cadru de dialog nu este doar o celebrare simbolică, ci și o promisiune fermă pentru viitor. Ei au transmis că România este un aliat de încredere și că parteneriatul strategic cu Statele Unite reprezintă un sprijin real pentru a răspunde provocărilor globale. Cooperarea în domeniul securității, dezvoltarea comerțului și consolidarea valorilor democratice au fost prezentate ca direcții principale ale acestui parteneriat.

România, apreciată pentru rolul său la Marea Neagră

La recepția de la Washington au participat și figuri importante precum Brian Mast, președintele Comisiei pentru Afaceri Externe din Camera Reprezentanților, alături de parlamentari din state precum Texas, New York, Michigan, Illinois sau California. În cadrul intervențiilor, România a fost elogiată pentru statutul său de aliat de încredere, fiind recunoscută contribuția sa esențială la securitatea din regiunea Mării Negre.

De asemenea, membrii Congresului american au condamnat în mod deschis interferențele Rusiei în România și Republica Moldova, inclusiv prin acțiuni de propagandă și dezinformare.

Declarațiile ambasadorului Andrei Muraru

Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a subliniat în discursul său forța parteneriatului strategic dintre cele două țări:

„România şi Statele Unite se bucură de un Parteneriat Strategic incredibil de strâns, care anul acesta a împlinit 28 de ani. Lucrăm la o gamă largă de probleme importante, de la securitate la economie şi comerţ, apărare, energie şi relaţii interpersonale. Românii au o încredere şi un ataşament covârşitoare faţă de prietenia americană. Suntem hotărâţi să depunem toate eforturile şi să valorificăm oportunităţile care vor continua să facă parteneriatul nostru mai bogat şi mai vibrant decât a fost vreodată”, a declarat ambasadorul.

Visa Waiver, obiectiv prioritar pentru România

Un punct central al discursului său a vizat programul Visa Waiver, extrem de așteptat de cetățenii români. Muraru a transmis că țara noastră este pregătită să implementeze cel mai avansat sistem de partajare a informațiilor despre călători, folosind tehnologii pe care nicio altă țară participantă la program nu le-a avut până acum.