Ultima ora
Nicuşor Dan, anunţ despre situaţia economică şi reforma statului. „Sfârşitul lui 2026 este capătul tunelului”
10 sept. 2025 | 17:43
de Vieriu Ionut

Ambasadorul României în SUA, noutăţi despre Visa Waiver: „România pregătită pentru cel mai avansat sistem”

ACTUALITATE
Ambasadorul României în SUA, noutăţi despre Visa Waiver:
Parteneriatul România-SUA, consolidat la Washington

Relațiile dintre România și Statele Unite intră într-o nouă etapă, marcată de relansarea Grupului de Prietenie România-SUA din Camera Reprezentanților. Evenimentul, organizat la Washington, a adus în prim-plan nu doar importanța parteneriatului strategic, ci și perspectivele legate de programul Visa Waiver, o temă esențială pentru milioane de români.

Grupul de Prietenie România-SUA, relansat în Congresul american

Pe 9 septembrie 2025, în clădirea Capitoliului din Washington, Congresul Statelor Unite, împreună cu Ambasada României la Washington, au marcat relansarea Grupului de Prietenie România-SUA (Romania Caucus). Potrivit Ambasadei României, evenimentul a deschis o nouă etapă în cea de-a 119-a legislatură a Congresului american, reunind numeroși membri influenți.

Noii co-președinți ai grupului, Mike Turner (Ohio) și Tom Suozzi (New York), au subliniat că relansarea acestui cadru de dialog nu este doar o celebrare simbolică, ci și o promisiune fermă pentru viitor. Ei au transmis că România este un aliat de încredere și că parteneriatul strategic cu Statele Unite reprezintă un sprijin real pentru a răspunde provocărilor globale. Cooperarea în domeniul securității, dezvoltarea comerțului și consolidarea valorilor democratice au fost prezentate ca direcții principale ale acestui parteneriat.

România, apreciată pentru rolul său la Marea Neagră

La recepția de la Washington au participat și figuri importante precum Brian Mast, președintele Comisiei pentru Afaceri Externe din Camera Reprezentanților, alături de parlamentari din state precum Texas, New York, Michigan, Illinois sau California. În cadrul intervențiilor, România a fost elogiată pentru statutul său de aliat de încredere, fiind recunoscută contribuția sa esențială la securitatea din regiunea Mării Negre.

De asemenea, membrii Congresului american au condamnat în mod deschis interferențele Rusiei în România și Republica Moldova, inclusiv prin acțiuni de propagandă și dezinformare.

Declarațiile ambasadorului Andrei Muraru

Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a subliniat în discursul său forța parteneriatului strategic dintre cele două țări:

„România şi Statele Unite se bucură de un Parteneriat Strategic incredibil de strâns, care anul acesta a împlinit 28 de ani. Lucrăm la o gamă largă de probleme importante, de la securitate la economie şi comerţ, apărare, energie şi relaţii interpersonale. Românii au o încredere şi un ataşament covârşitoare faţă de prietenia americană. Suntem hotărâţi să depunem toate eforturile şi să valorificăm oportunităţile care vor continua să facă parteneriatul nostru mai bogat şi mai vibrant decât a fost vreodată”, a declarat ambasadorul.

Visa Waiver, obiectiv prioritar pentru România

Un punct central al discursului său a vizat programul Visa Waiver, extrem de așteptat de cetățenii români. Muraru a transmis că țara noastră este pregătită să implementeze cel mai avansat sistem de partajare a informațiilor despre călători, folosind tehnologii pe care nicio altă țară participantă la program nu le-a avut până acum.

Alertă ANM: vremea se răcește și vin ploile. Cod galben de furtuni și vijelii puternice în mai multe județe, inclusiv în București
Recomandări
Liliacul albinuță, cel mai mic liliac din lume, se luptă pentru supraviețuire
Liliacul albinuță, cel mai mic liliac din lume, se luptă pentru supraviețuire
O rutină inspirată din samurai poate reduce riscul de căzături la vârstnici. Ce spun specialiștii
O rutină inspirată din samurai poate reduce riscul de căzături la vârstnici. Ce spun specialiștii
Lege nouă. Opt zile pe lună de telemuncă pentru anumite categorii de angajați
Lege nouă. Opt zile pe lună de telemuncă pentru anumite categorii de angajați
FTTH Congress Central Eastern Europe: accelerarea transformării digitale în regiune
FTTH Congress Central Eastern Europe: accelerarea transformării digitale în regiune
Femeile care consumă canabis riscă probleme la tratamentele de fertilitate, au aflat cercetătorii
Femeile care consumă canabis riscă probleme la tratamentele de fertilitate, au aflat cercetătorii
Cum trimiți rapid poze și fișiere între dispozitive fără să faci rabat de la calitate. Ce aplicații folosești pentru o viață mai ușoară
Cum trimiți rapid poze și fișiere între dispozitive fără să faci rabat de la calitate. Ce aplicații folosești pentru o viață mai ușoară
O nouă interdicţie la înmormântări. Coroanele care nu vor mai putea fi duse în cimitire
O nouă interdicţie la înmormântări. Coroanele care nu vor mai putea fi duse în cimitire
Agricultura regenerativă câștigă teren în Europa: soluție pentru criza climatică și viitorul fermelor
Agricultura regenerativă câștigă teren în Europa: soluție pentru criza climatică și viitorul fermelor
Revista presei
Adevarul
Tricouri imprimate cu o înjurătură în limba engleză purtate de sindicaliștii din educație: „Don`t f..k with the Union”
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscopul zilei de joi, 11 septembrie 2025. Introspecția este cheia pentru nativii Scorpion
Playtech Știri
Scandal în Familia Regală. Fiul regelui a recunoscut că are un copil din flori. Prințul Laurent s-a iubit cu o celebră cântăreaţă
Playtech Știri
Cum menții varza murată crocantă și gustoasă dacă stai la apartament. Ce trebuie să pui în butoi dacă îl depozitezi pe balcon
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...