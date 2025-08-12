Ajutor de șomaj de aproape 5.000 de lei, acordat în Botoșani. Cu ce s-a ocupat femeia care încasează această sumă record

Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
12 aug. 2025 | 11:24
de Vieriu Ionut

Cel mai mare ajutor de șomaj Botoșani

În contextul economic actual, indemnizațiile de șomaj reprezintă un subiect de interes major pentru public. Deși majoritatea plăților se situează sub un anumit prag, un caz particular din județul Botoșani a atras atenția. O indemnizație de șomaj de aproape 5.000 de lei a stârnit curiozitatea, ridicând întrebări despre criteriile de acordare și despre diferențele semnificative între beneficiari.

Un caz singular la AJOFM Botoșani

Potrivit datelor oficiale, furnizate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Botoșani, cel mai mare ajutor de șomaj acordat la nivelul județului este de 4.668 de lei. Această sumă, considerabilă, depășește cu mult media indemnizațiilor plătite în mod obișnuit.

Beneficiara acestei indemnizații este o femeie care a deținut o poziție de conducere în cadrul unei societăți comerciale. Compania în cauză activează în domeniul confecțiilor, un sector important pentru economia locală. Cazul său este singular, remarcându-se prin valoarea excepțională a ajutorului de șomaj primit.

Majoritatea indemnizațiilor, mult sub pragul de 2.000 de lei

În contrast puternic cu acest caz izolat, celelalte indemnizații de șomaj acordate de AJOFM Botoșani se situează la un nivel mult mai scăzut. Conform datelor, doar șapte dintre plățile efectuate se încadrează în intervalul 1.500 și 2.000 de lei. Restul indemnizațiilor, adică marea majoritate, sunt sub pragul de 1.500 de lei.

Această diferență majoră de valori subliniază o disparitate notabilă între veniturile anterioare ale șomerilor. Indemnizația de șomaj se calculează pe baza salariului mediu brut realizat în ultimele 12 luni de activitate, ceea ce explică de ce o persoană care a ocupat o funcție de conducere poate beneficia de un ajutor de șomaj mult mai mare decât un angajat cu un salariu obișnuit.

Criteriile de acordare și calculul indemnizației de șomaj în 2025

Pentru a înțelege cum a fost posibilă o indemnizație atât de mare, este important să cunoaștem modul de calcul și condițiile de eligibilitate stabilite de lege. Valoarea indemnizației de șomaj în 2025 depinde de Indicele Social de Referință (ISR), a cărui valoare este de 660 de lei, și de stagiul de cotizare.

O persoană are dreptul la ajutor de șomaj dacă îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:

  • Are un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare depunerii cererii.
  • Nu are venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea ISR (660 de lei) din activități autorizate.
  • Nu îndeplinește condițiile de pensionare, conform legii.
  • Este înregistrată la agențiile pentru ocuparea forței de muncă.

Calculul indemnizației se face astfel:

Persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin un an primesc valoarea ISR (660 de lei).

La această sumă se adaugă un procent din media salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu, procent care variază în funcție de vechime:

  • 3% pentru un stagiu de minimum trei ani.
  • 5% pentru un stagiu de minimum cinci ani.
  • 7% pentru un stagiu de minimum zece ani.
  • 10% pentru un stagiu de minimum 20 de ani.

În cazul beneficiarei din Botoșani, valoarea mare a indemnizației se datorează, cel mai probabil, stagiului de cotizare îndelungat și a salariului brut consistent pe care îl avea în funcția de conducere.

