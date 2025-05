Accidentul în care Cristian Popescu Piedone a fost la un pas de moarte: “A fost un miracol. Mașina a fost zdrobită efectiv, a adormit șoferul”

Cristian Popescu Piedone, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a rememorat un episod cutremurător din viața sa în cadrul podcastului moderat de Bursucu. Un accident petrecut în anii ’90 i-a pus viața în pericol, lăsând urme adânci atât fizic, cât și emoțional. Piedone a vorbit și despre dragostea vieții lui, mărturisind cu umor cum și-a cunoscut soția.

Într-un moment de confesiune sinceră, Cristian Popescu Piedone a relatat detalii despre un accident care putea să-i curme viața. Incidentul s-a petrecut în anul 1990, la intrarea în Otopeni, și a fost rezultatul unui moment de neatenție: șoferul mașinii a adormit la volan.

”Am avut un accident în ’90. A fost un miracol. Mașina a fost zdrobită efectiv, a adormit șoferul. S-a întâmplat la intrarea în Otopeni, mașina a intrat într-un stâlp. Cine a văzut mașina a spus: ”Dumnezeu să-i ierte!”, dar iată că miracolul s-a produs.

Nici atunci, nici acum nu am căutat o explicație. Ar fi trebuit să ies prin parbriz, să fiu aruncat în față, dar eu am ajuns undeva lateral, în stânga. Am avut picioarele zdrobite, a fost o perioadă de refacere mai grea. A fost una dintre cumpenele mari ale vieții”, a mărturisit Piedone.