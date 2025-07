A murit Hulk Hogan, cel mai mare star al wrestlingului profesionist. Legenda pop culture avea 71 de ani

Hulk Hogan, adevărat fenomen al culturii pop și cel mai emblematic nume din wrestlingul profesionist, a murit la vârsta de 71 de ani. Așa cum a fost o figură impunătoare în ring, moștenirea sa uriașă în sport și divertisment va rămâne vie pentru mulți ani.

Pe numele real Terry Gene Bollea, Hogan s-a născut în 1953, în Augusta, statul Georgia. Cu o înălțime de 2,01 metri și o greutate de aproximativ 135 kg, și-a început cariera în wrestling în 1977, însă consacrarea a venit în anii ’80, odată cu semnarea contractului cu World Wrestling Federation (astăzi WWE).

Cu o mustață blondă în formă de potcoavă, bandane colorate și un fizic impunător, Hulk Hogan a devenit eroul „Real American” care a revoluționat lumea wrestlingului. A fost cap de afiș la opt dintre primele nouă ediții WrestleManiași a devenit simbolul unui val uriaș de popularitate care a adus milioane de fani în săli și în fața televizoarelor din întreaga lume.

A fost mai mult decât un luptător

Influența lui Hogan a depășit cu mult ringul. A jucat în filme celebre precum Rocky III, No Holds Barred și Suburban Commando, dar și în seriale de televiziune, precum Hogan Knows Best și Thunder in Paradise.

A avut propria trupă rock, a dublat personaje de animație și a lansat numeroase afaceri: de la restaurante și băuturi energizante, până la brandul său recent de bere, Real American Beer.

Două intrări în Hall of Fame și un impact de necontestat

De-a lungul carierei sale impresionante, Hogan a luptat pentru WWE, WCW, NJPW și TNA, deținând mai multe titluri mondiale. A fost introdus de două ori în WWE Hall of Fame, inclusiv ca membru fondator al celebrei facțiuni nWo – New World Order, care i-a revitalizat cariera în anii ’90.

Deși viața sa a fost marcată și de controverse, inclusiv un scandal rasist care a dus la o excludere temporară din WWE, Hogan și-a recâștigat locul în Hall of Fame în 2018 și a continuat să apară la evenimente până în 2025.

Un simbol al wrestlingului mondial

Hulk Hogan este considerat unul dintre cei mai mari entertaineri din istoria wrestlingului, fiind creditat cu cele mai multe bilete vândute pentru spectacole de profil din toate timpurile. Carisma sa, frazele memorabile și prezența atletică au inspirat generații întregi, atât în ring, cât și în afara lui.

Hulk Hogan lasă în urmă doi copii și o întreagă generație de fani cunoscuți drept Hulkamaniacs, care îl vor purta mereu în inimă.