Ultimul mesaj lăsat de „omul care a căzut din spațiu”. Ce a transmis cosmonautul Vladimir Komarov

În 1967, Uniunea Sovietică sărbătorea aniversarea de 50 de ani, un eveniment marcat nu doar prin festivități pe pământ, ci și printr-o misiune spectaculoasă în spațiu. Această misiune a culminat tragic cu moartea inutilă a cosmonautului Vladimir Komarov, cunoscut ulterior drept „omul care a căzut din spațiu”.

Planul era să trimită două nave spațiale pe orbită. Prima navă, Soyuz 1, cu Vladimir Komarov la bord, urma să fie lansată prima, urmând ca, după o zi, să fie urmată de Soyuz 2. Scopul era ca cele două nave să se întâlnească în spațiu, iar Komarov să realizeze o ieșire în spațiu, trecând din Soyuz 1 în Soyuz 2. Unul dintre cei doi cosmonauți de pe Soyuz 2 ar fi intrat în Soyuz 1, iar ambele nave ar fi revenit apoi pe Pământ.

Problematica navei Soyuz 1

Cu luni înainte de lansarea planificată, existau deja suspiciuni că misiunea ar putea eșua. Conform cărții „Starman: The Truth Behind the Legend of Yuri Gagarin”, când Yuri Gagarin și alți tehnicieni seniori au inspectat nava, au găsit 203 probleme structurale, unele dintre acestea făcând-o periculoasă pentru o lansare în spațiu.

A fost întocmit un memo de zece pagini care enumera aceste deficiențe, însă nimeni nu a avut curajul să îl prezinte liderului Leonid Brejnev, de teama consecințelor. Prietenii lui Komarov au încercat să-l convingă să refuze să zboare, considerând că consecințele refuzului ar fi mai puțin severe decât moartea sigură. Totuși, Komarov știa că, dacă el ar refuza, prietenul său Gagarin ar fi trimis în locul lui, și a ales să zboare, conștient de faptul că aceasta însemna, probabil, moartea sa.

Lansarea și dezastrul

În ziua lansării, Gagarin nu a respectat protocolul obișnuit, cerând un costum de presiune înainte de a merge la platforma de lansare pentru a vorbi cu Komarov. Se presupune că încerca să întârzie lansarea suficient pentru a fi anulată, dar planul său nu a funcționat. Komarov a fost lansat și a ajuns în spațiu în interiorul navei. Însă, problemele au apărut rapid: unul dintre panourile solare nu s-a deschis, lăsând nava cu puțină energie.

Agenția spațială a ordonat coborârea sa, dar capsula a început să se rotească. Komarov nu avea control asupra altitudinii și nu a reușit să poziționeze nava cu partea de jos spre sol, ceea ce a însemnat că rachetele de aterizare nu au putut amortiza impactul. În schimb, a căzut direct și s-a prăbușit pe pământ cu forța unui meteorit de 2,8 tone.

Ultimele cuvinte ale lui Komarov

Conform cărții „Starman”, ultimele cuvinte ale lui Komarov au fost captate de posturile radio americane din Turcia, spunând „Această navă diavolească! Nimic din ce ating nu funcționează corect,” și a mai strigat de furie în timp ce cădea spre moarte.

Transcrierile oficiale sovietice, deși nu trebuie luate neapărat ca fiind autentice, raportează că ultimele cuvinte ale lui Komarov au fost: „Mă simt excelent, totul este în ordine,” înainte de a adăuga „Mulțumesc pentru transmiterea tuturor informațiilor. [Separarea] a avut loc.”

Conform acestei versiuni a evenimentelor, Komarov a căzut spre moarte în timp ce controlul de la sol încerca să restabilească contactul. „Rubin, aici Zarya, cum mă auzi? Peste,” citește transcrierea. „Rubin, aici Zarya, cum mă auzi? Peste. Aici Zarya, cum mă auzi? Peste.”

Moștenirea tragică a lui Komarov

Moartea tragică a lui Vladimir Komarov a subliniat riscurile uriașe asociate cu explorarea spațială, în special în contextul unei competiții acerbe între superputeri. Decizia sa de a zbura, conștient de pericolele evidente, reflectă un sacrificiu personal enorm, motivat de dorința de a-și proteja prietenul și colegul, Yuri Gagarin. În ciuda tragediei, curajul său și actul de devotament rămân memorabile, amintind de costul uman al explorării spațiale și de spiritul de sacrificiu al cosmonauților.