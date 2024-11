Tinerii care au dat lovitura în România cu ”viața la țară”. Peste 2.000 de români au ales viața în mediul rural și fac bani frumoși

Peste 2.000 de tineri din România au ales să se mute în mediul rural și să-și construiască o viață într-o agricultură modernă și profitabilă. Această mișcare a venit în urma accesării unor fonduri europene considerabile, cu ajutorul cărora au pus bazele unor afaceri agricole de succes. Valoarea totală a investițiilor lor a depășit 200 de milioane de euro, o sumă semnificativă pentru dezvoltarea agriculturii în România.

Printre cei care au decis să-și schimbe complet stilul de viață se numără familia Mungiu, care s-a întors în România după 20 de ani petrecuți în Germania. „Ne-am întors în 2022 din Germania, unde am locuit timp de 20 de ani. Am decis să începem să producem legume și să le vindem la cutie. Am observat că cererea pentru astfel de produse este destul de mare și am vrut să aducem ceva nou în piața românească,” au declarat aceștia.

Proiecte ambițioase și tineri care inovează agricultura românească

Darius Ionuț Mariș, un tânăr fermier din satul Mărișel, județul Cluj, a ales să investească în agricultură după ce a studiat cadastru și silvicultură, urmat de un curs despre agricultură. Acesta a decis să se alăture afacerii de familie și să folosească tehnologiile moderne pentru a eficientiza activitatea agricolă. „Planul meu este să cresc ferma și să investesc în digitalizare, sisteme GPS, sateliți și drone. Agricultura de precizie este viitorul și vreau să profit de toate oportunitățile de dezvoltare oferite de tehnologie,” a spus Darius.

Compania Pepiniera Apuseni, din satul Mărișel, produce arbuști fructiferi precum aronia, goji, afin, agriș, zmeur, mur, coacăz negru, ioșta și coacăz roșu. Ambiția tânărului Darius este să extindă activitatea și să dezvolte o fermă de animale, considerând că fondurile europene sunt un sprijin important pentru cei aflați la început de drum. „Procesul birocratic a fost complicat, dar, cu ajutorul unei consultante bune, am reușit să trecem peste toate provocările. Dacă mă întrebați acum, aș mai face un proiect de acest tip fără ezitare”, a adăugat el.

Povești de succes și investiții în viitorul agriculturii

Frații Frunză, născuți în Ucraina, dar cu origini românești, au ajuns și ei în România după ce au plecat din Belgia, odată cu izbucnirea războiului în țara lor. Au obținut finanțare prin măsura DR-30 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” și au investit în apicultură. „Am cumpărat albine și ne-am apucat de treabă. România are condiții excelente pentru apicultură și vrem să creștem această afacere”, au spus aceștia.

Programul DR-30 a fost unul esențial pentru tinerii fermieri care au dorit să-și înceapă o viață nouă la țară. Peste 5.600 de tineri au depus proiecte pentru a obține fonduri europene nerambursabile de 70.000 de euro fiecare, iar valoarea totală a cererilor de finanțare a ajuns la 393 de milioane de euro. Din acestea, 2.243 de proiecte au fost deja aprobate și contractate, ceea ce înseamnă că tinerii au primit sprijinul necesar pentru a pune bazele unor afaceri de succes.

Tinerii care au ales să se întoarcă la rădăcini și să dezvolte afaceri în mediul rural au reușit să dea lovitura, transformând provocările vieții la țară într-o oportunitate de succes. Investițiile în agricultură modernă, utilizarea tehnologiei de precizie și spiritul antreprenorial sunt doar câteva dintre ingredientele care au contribuit la succesul acestor tineri. Agricultura românească devine astfel tot mai atractivă pentru noile generații, care aduc cu ele inovație, pasiune și un suflu nou.