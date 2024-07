Sportivul care și-a amputat un deget ca să poată participa la Jocurile Olimpice de la Paris

Cu puțin timp înainte de începerea Jocurilor Olimpice de la Paris, o poveste incredibilă a ieșit la lumină. Matthew Dawson, un jucător de hochei pe iarbă din echipa națională a Australiei, a luat o decizie extremă pentru a-și asigura participarea la această competiție prestigioasă.

O decizie radicală

În timpul pregătirilor pentru Olimpiada din 2024, Matthew Dawson a suferit o fractură la un deget. Medicii i-au oferit două opțiuni clare: fie își odihnește degetul și ratează Jocurile Olimpice, fie își amputează partea superioară a degetului și poate continua să joace. Dawson, care a participat atât la Olimpiada din Rio 2016, cât și la cea din Tokyo 2021, unde a câștigat medalia de argint, nu a avut nevoie de mult timp pentru a lua o decizie.

„După ce am vorbit cu medicii și mi-au explicat toate opțiunile, am considerat că am luat o decizie bine fundamentată, nu doar pentru a avea șansa de a juca la Paris, dar și pentru viața mea de după carieră”, a declarat sportivul pentru 7NEWS.com.au. „Cea mai bună opțiune a fost să îmi amputeze partea superioară a degetului. Nu am avut mult timp să iau decizia și, după ce am făcut-o, am sunat-o pe soția mea.”

Determinare și curaj

Matthew Dawson a demonstrat o determinare și un curaj deosebit, trimițând un mesaj puternic despre angajamentul său față de echipa națională și dorința sa de a concura la Jocurile Olimpice. Nu este pentru prima dată când Dawson a trecut printr-o situație dificilă. Cu șase ani în urmă, sportivul a suferit o accidentare gravă la ochi în timpul unui meci, dar a revenit în timp record.

Antrenorul său, Colin Batch, l-a lăudat pe Dawson pentru decizia sa și pentru rapiditatea cu care a revenit la antrenamente. „Matthew s-a întors deja la antrenamente. Cu siguranță a ridicat ștacheta pentru oricine își va rupe degetul în viitor”, a spus antrenorul australian. „Merită toate laudele și arată tuturor devotamentul său față de echipa națională și cât de mult își dorește să participe la Jocurile Olimpice.”

Modestie și perspective

Cu toate acestea, Matthew Dawson a dorit să minimalizeze importanța gestului său, subliniind că există oameni care se confruntă cu probleme mult mai mari în viață. „Există oameni care se confruntă cu probleme mult mai mari decât pierderea unui deget, așa că mă consider foarte norocos că am pierdut doar o mică parte din degetul meu.”

Decizia lui Dawson de a-și amputa degetul pentru a putea participa la Jocurile Olimpice de la Paris este un testament al dedicării sale și al spiritului de sacrificiu care caracterizează adevărații sportivi. Povestea sa este un exemplu de determinare și curaj, demonstrând că uneori, pentru a atinge obiectivele mărețe, este necesar să faci sacrificii semnificative.

Prin exemplul său, Matthew Dawson a inspirat nu doar colegii săi de echipă, ci și întreaga comunitate sportivă internațională, arătând că pasiunea și determinarea pot depăși orice obstacol.