Sorana Cîrstea joacă pentru un loc în sfeturi la Miami. Cine e adversara româncei și când are loc meciul

Sorana Cîrstea joacă în optimi la Miami Open. Românca și-a aflat adversara cu care va lupta pentru un loc în sfeturile de finală. Pe cine va înfrunta aceasta și la ce oră are loc partida.

Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Miami, dotat cu premii totale de 8.770.480 de dolari, după ce a trecut de Daria Kasatkina, cu 7-5, 6-2, după o oră și 28 de minute de joc. Astfel, și-a luat revanșa după ce rusoaica o învinsese în prima parte a sezonului, la Abu Dhabi. ”Un meci bun, am reușit să fac tactic ce mi-am propus”, a spus românca după partidă.

Jucătoarea din România și-a aflat și adversara din turul patru. Pentru un loc în sferturile de finală, Sorana Cîrstea, cap de serie numărul 19 la Miami Open, se va duela cu americanca Danielle Collins, locul 53 WTA. Aceasta a trecut în turul trei de Elina Avanesyan, scor 6-1, 6-2. Partida va fi transmisă la TV de Digi Sport 2.

Confruntarea dintre Sorana Cîrstea și Danielle Collins va fi a patra partidă a zilei pe arena Butch Buchholz și va începe după ora 22.00 (prima partidă e programată de la 17.00). Cele două s-au mai întâlnit o singură dată în circuitul WTA, în urmă cu șase ani, la Roma, victoria fiind adjudecată de jucătoarea din SUA.

„Îmi aduc aminte că am jucat cu Collins la Roma, acum câțiva ani, dar e clar că s-au schimbat multe. Voi vedea cine va câștiga și voi încerca să fac o tactică bună, dar mereu am crezut că trebuie să-mi impun jocul și să fiu agresivă, să fiu în controlul punctului”, a afirmat Sorana Cîrstea, pentru Digi Sport.

În luna februarie, la Abu Dhabi, jucătoarea din SUA a anunțat că se va retrage din tenis la finalul acestui sezon, la numai 30 de ani. Până în acest moment al carierei, Danielle Collins a câștigat două titluri WTA și cea mai bună clasare a sa a fost poziția a șaptea în ierarhia mondială, atinsă în iulie 2022. De asemenea, a fosr finalistă la Australian Open în 2022.

”Simt că sunt într-o formă bună, chiar dacă este ultimul meu an. M-am bucurat de timpul petrecut în WTA, m-am distrat și am ajuns să am niște experiențe uimitoare pe care altfel nu le-aș fi trăit. Momentan încă nu s-a terminat. Încă joc și lupt”, a spus Danielle Collins.