Serialul de pe Netflix care te va ține „lipit” de canapea: De ce trebuie să vezi cea mai incitantă serie SF

Serialul de pe Netflix 3 Body Problem primește, în sfârșit, un trailer. Iată când poți vedea seria SF pe serviciul de streaming.

Serialul de pe Netflix are un nou trailer

Serialul de pe Netflix, dezvoltat de showrunnerii Game of Thrones, va fi lansat pe 21 martie.

Serialul SF 3 Body Problem de la Netflix are, în sfârșit, un trailer complet, în urma unui scurt teaser lansat anul trecut. Acest nou trailer are peste două minute și este plin de momente incitante și indicii tentante. Urmărește-l mai jos.

Serialul se bazează pe o serie de cărți de succes ale autorului chinez Liu Cixin. Printre showrunneri se numără David Benioff și D.B. Weiss, care au lucrat la Game of Thrones.

3 Body Problem este primul roman din seria finală Remembrance of Earth’s Past, iar sezoanele anterioare din Game of Thrones, când lucrau din materiale preexistente, au fost absolut iconice. Deci acest serial ar putea fi foarte bun, deși a suferit întârzieri.

Vezi și: Serialul de pe Netflix care a-ngrozit o lume-ntreagă: Nu te aștepți la un asemenea final

Se lansează în martie, pe Netflix

În ceea ce privește intriga, ei bine, este complicat și greu de discutat fără a intra în spoilere. Cărțile sunt disponibile dacă nu mai poți să aștepți până la data de lansare a seriei, care este pe 21 martie. Ca un indiciu, titlul greoi se referă, de fapt, la o problemă comună atât cu fizica clasică, cât și cu fizica cuantică, care implică legile mișcării lui Newton și gravitația universală. Cu alte cuvinte, este din domeniul științifico-fantastic greu, dar cărțile au o mulțime de scene de acțiune și mister, iar serialul pare să urmeze exemplul carților. Așteptați-vă la multe tehnologii avansate și ciudățenii din altă lume.

3 Body Problem îi are în rolurile principale pe Benedict Wong, Eiza González și mai mulți actori ai Game of Thrones, inclusiv Jonathan Pryce și John Bradley. Pe lângă Benioff și Weiss, scenaristul Alexander Woo este prezent în calitate de co-showrunner. Woo este cel mai cunoscut pentru munca sa la True Blood și The Terror, printre alte seriale bine-cotate.

Vezi și: Serialul de pe Netflix care a ajuns direct în top, a cucerit pe toată lumea: Întoarcerea la viață și misterul nemuririi