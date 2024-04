S-a aflat abia acum despre austriecii de la Raiffeisen Bank. Câți bani trimit din România în Austria, unde merge profitul, de fapt

Recent, a fost evidențiată o practică semnificativă a Raiffeisen Bank România care implică repatrierea unei părți considerabile a profiturilor sale către acționarul majoritar din Austria.

Concret, aproape jumătate din profitul net realizat în ultimul an, în sumă de 860,40 milioane lei (aproximativ 172,90 milioane euro), va fi distribuit sub formă de dividende către Raiffeisen SEE Region Holding GmbH, controlată în proporție de 99,92% de grupul Raiffeisen. Această decizie subliniază un flux financiar important dinspre subsidiara românească către conglomeratul austriac​​.

Investiții și creștere continuă în România pentru Raiffeisen Bank

În ciuda sumelor mari transferate în Austria, Raiffeisen Bank România rămâne un jucător activ pe piața locală, investind sume importante în propria infrastructură și în economia românească. Pentru anul în curs, banca a alocat 281,98 milioane lei pentru diverse proiecte de investiții, demonstrând un angajament ferm față de dezvoltarea pe termen lung a serviciilor sale financiare​. De asemenea, banca a raportat o creștere de 9% a activelor totale, ajungând la 67,5 miliarde lei în primele nouă luni ale anului, față de perioada similară a anului anterior​​.

Un actor major în finanțele sustenabile

Raiffeisen Bank România se distinge și prin implicarea sa în finanțarea sustenabilă și responsabilă. Banca este prima din România care a emis obligațiuni verzi și sustenabile pe piața locală de capital, cu un stoc de credite verzi și sociale ce se ridică la aproximativ 700 milioane euro. Aceste inițiative evidențiază angajamentul băncii de a facilita tranziția către o economie verde, contribuind astfel nu doar la dezvoltarea economică, dar și la protecția mediului​​.

Viitorul digital și inovația în banking, în interpretarea Raiffeisen Bank

Inovația este un alt pilon central al strategiei Raiffeisen Bank România. Banca a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de clienți care preferă soluțiile digitale, cu o majorare a înrolării digitale și a tranzacțiilor online. Astfel, Raiffeisen răspunde cererii crescânde pentru servicii bancare moderne și accesibile, consolidându-și poziția de lider în digitalizarea serviciilor financiare​​.

Impactul economic și social

Transferul de profituri către Austria și investițiile locale generoase plasează Raiffeisen Bank într-o poziție unică, demonstrând cum o instituție financiară poate influența pozitiv atât economia din țara gazdă, cât și pe cea din țara de origine a capitalului. Prin echilibrarea acestor fluxuri financiare, Raiffeisen contribuie atât la prosperitatea economică, cât și la stabilitatea financiară în România. Această dualitate reflectă complexitatea operării unei bănci multinaționale într-un mediu economic global interconectat.

În concluzie, activitatea Raiffeisen Bank România este un exemplu clar de gestionare strategică a resurselor financiare într-un mod care favorizează dezvoltarea sustenabilă și inovația, menținând în același timp angajamente solide față de acționarii săi majoritari. Aceasta nu doar că sprijină creșterea economică locală, dar și demonstrează responsabilitatea corporativă prin implicarea în proiecte de mediu și prin adoptarea tehnologiilor avansate