Roboții Tesla care amenință să ne înlocuiască: Optimus barmanul, mecanicul și funcționarul viitorului, prezenți la un eveniment spectaculos

Tesla a reușit să creeze din nou entuziasm în jurul robotului său umanoid, Optimus, la un eveniment grandios desfășurat recent, denumit “We, Robot”. Roboții au făcut parte din spectacolul extravagant, într-o prezentare in-person denumită “Cybercab”, unde aceștia au interacționat cu invitații, au servit băuturi, au jucat jocuri și chiar au dansat într-un foișor iluminat.

Prezența acestor roboți în mijlocul publicului a creat o atmosferă electrizantă. Optimus a părut să fie barmanul viitorului, gata să-ți toarne o băutură într-un mod prompt și fără pretenții de bacșiș. De asemenea, aceștia au purtat conversații cu invitații, au gesticulat și chiar au avut replici pline de umor. Totuși, în spatele acestor abilități aparent avansate se află o realitate puțin diferită, una care ne amintește că încă mai avem drum de parcurs până la o automatizare completă.

Deși Optimus a creat impresia unui robot autonom capabil să reacționeze imediat la indicii verbale și vizuale, a devenit destul de clar pentru cei care au privit cu atenție că lucrurile nu stăteau tocmai așa. Potrivit lui Robert Scoble, un participant la eveniment, roboții au fost asistați “la distanță” de către oameni, iar un inginer i-ar fi spus că aceștia utilizează AI pentru deplasare, dar că totuși erau controlați de către o echipă de operatori umani. Morgan Stanley a confirmat, de asemenea, într-un raport că roboții depindeau de “tele-operații”, adică intervenția umană pentru a-și efectua majoritatea acțiunilor.

Aceste detalii au fost evidente și din felul învălcițat în care roboții au răspuns în conversațiile spontane. De exemplu, vocea unui Optimus a recunoscut că „azi sunt asistat de un om”, iar în alt caz, un alt robot a glumit, sugerând că poate „parțial” folosește AI, făcând ca publicul să zâmbească.

Tesla nu a încercat să ascundă faptul că robotul său este încă într-un stadiu incipient de dezvoltare. Totuși, spectacolul a fost o oportunitate de a prezenta un prototip funcțional și de a insufla publicului entuziasm față de direcția în care se îndreaptă tehnologia. Elon Musk a lansat prima dată ideea robotului Optimus cu o prezentare hiperbolică, folosind un actor într-un costum de robot pe scenă. De aceea, nu a fost surprinzător că la evenimentul “We, Robot” roboții au fost mai mult o demonstrație de forță a ceea ce ar putea fi viitorul, decât o prezentare realistă a progresului real.

Pentru cei care sperau să vadă un salt major în domeniul roboticii umanoide, evenimentul “We, Robot” nu a fost punctul culminant așteptat. Totuși, a reprezentat o mostră din viziunea Tesla pentru viitor: roboți care ar putea într-o zi să servească drept barmani, mecanici sau funcționari care lucrează neobosit, fără pauze, și fără pretenții emoționale.

Într-un viitor poate nu foarte îndepărtat, Optimus ar putea deveni cu adevărat un exemplu de robot umanoid complet autonom. Deocamdată, Tesla Optimus este mai mult o promisiune a ceea ce urmează, un prim pas într-o lume în care munca repetitivă și obositoare ar putea fi preluată de mașini, lăsând oamenilor oportunitatea de a se concentra pe ceea ce contează cu adevărat pentru ei.

Optimus make me a drink, please.

This is not wholly AI. A human is remote assisting.

Which means AI day next year where we will see how fast Optimus is learning. pic.twitter.com/CE2bEA2uQD

— Robert Scoble (@Scobleizer) October 11, 2024