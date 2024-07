Revoluție la Rapid! Cristiano Bergodi, imagini fără precedent. Cum și-a ieșit din minți italianul: ”Tu în ce lume trăiești?”

Rapid merge din eșec în eșec în play-off-ul SuperLigii. De la acel 4-0 de poveste cu FCSB, din ultima etapă a sezonului regulat, echipa din Giulești a intrat în vrie. Au urmat patru eșecuri consecutive în faza finală a campionatului, iar conducerea clubului a băgat pe toată lumea în ședință.

Rapid, din eșec în eșec. Cea mai slabă echipă din play-off

Dan Șucu (60 de ani), un monument de supărare după eșecul de luni seară, 0-1 cu Sepsi, din etapa 4 a play-off-ului, ia în calcul schimbarea antrenorului Cristiano Bergodi (59 de ani). Creditul antrenorului italian pare că ar fi expirat, iar el simte că șansele de a continua la echipa de lângă Podul Grant sunt destul de mici.

De la victoria cu FCSB-ul, Rapid nu a mai câștigat nici măcar un punct.

Bergodi, cunoscut pentru felul său de a fi, mereu un exemplu de comunicare, și-a ieșit din minți la conferința de presă care a urmat întâlnirii cu echipa din Sfântu Gheorghe.

La un moment dat, un jurnalist i-a adresat o intrebare italianului, iar acesta s-a transformat total. Cu ochii ieșiți, extrem de nervos, Bsrgodi a răbufnit, spre uluiala întregii asistențe.

„În noiembrie și decembrie ce s-a întâmplat cu Rapid?”, a fost întrebat Bergodi.

A fost momentul în care Bergodi și-a pierdut clar controlul.

„În noiembrie-decembrie am avut trei jucători, care erau cei mai buni, și erau afară din lot, pentru că s-au accidentat.

Ce tot spui? Ce întrebare faci? Măi, dar tu unde trăiești? În două luni…. după FCSB… și atunci?”, a spus Cristiano Bergodi.

Bergodi și-a ieșit din minți după ce a ajuns cu Rapid la al patrulea eșec la rând: ”Trebuie să ai respect”

Jurnalistul nu s-a lăsat mai prejos și l-a întrebat, la rându-i, pe antrenor ”dar, dumneavoastră în ce lume trăiți?”.

A fost momentul care a declanșat criza de nervi a lui Bergodi.

„Stai, stai, trebuie să ai respect! Nu în ce lume trăiesc! Tu în ce lume trăiești? Mă înțelegi? Mă înțelegi? Stai liniștit! Ok? Despre ce lucruri vorbești tu? După FCSB, am reușit. Fără Rrahmani, fără Petrila și fără Emmers. Două luni nu am avut atacanți. Scoate jucătorii importanți de la FCSB și vezi ce fac. Scoate-l pe Mitriță de la Craiova și vezi ce face.

Tu unde trăiești? Nu eu! Nu ți-am răspuns? Nu ți-am răspuns? Două luni am reușit. S-a câștigat cu Craiova și cu FCSB în noiembrie. Ok? Două luni au lipsit Petrila, Emmers și Rrahmani și tot am rămas acolo sus, chiar dacă nu am câștigat.

Tu ce înțelegi din fotbal? Ce înțelegi tu din fotbal? Ce înțelegi tu din fotbal? Spune, haide! Vorbim în contradictoriu. Haide, spune! Fii tu antrenor și spune, haide! „, a răbufnit Cristiano Bergodi, la conferința de presă.

