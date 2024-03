Radu Drăgușin, postare de doar patru litere după meciul lui Tottenham. Ce notă a primit fundașul

Radu Drăgușin a jucat o jumătate de repriză în partida Tottenham – Aston Villa, evoluția sa fiind apreciată atât de antrenorul Ange Postecoglou, cât și de presa britanică. După meci, fundașul român a scris doar patru litere, iar postarea a devenit rapid virală. Ce a transmis.

Șansa lui Radu Drăgușin

În luna ianuarie, Radu Drăgușin (22 de ani) a fost protagonistul celui mai spectaculos transfer din fotbalul românesc al ultimilor ani. Fundașul a trecut de la Genoa la Tottenham contra sumei de 31 de milioane de euro, astfel că a devenit cel mai scump fotbalist din țara noastră, în topul all-time. Internaționalul român nu a jucat niciun meci titular pentru Spurs până acum, dar a prns mai multe minte în partida cu Aston Villa.

Radu Drăgușin a intrat pe teren pentru Tottenham, în victoria din deplasare cu Aston Villa, 4-0, după trei meciuri la rând în care nu fusese utilizat deloc. Internaționalul român a fost introdus pe teren în minutul 49, în locul lui Micky van de Ven, accidentat, și a bifat a patra apariție la gruparea londoneză, după ce mai prinsese minute în finalurile meciurilor cu Manchester United, Brentford și Everton.

Cele patru litere scrise de Radu Drăgușin

El a intrat la scorul de 0-0, iar prestația sa generală a fost una sigură. Fundașul român a reacționat, după ce a jucat 50 de minute în etapa a 28-a din Premier League și a postat patru litere pe contul său de Instagram, alături de câtev aimagini: ”COYS”, un acronim pentru Come On You Spurs – Haide, Spurs!

Postarea lui Drăgușin a devenit rapid virală: a adunat peste 50.000 de like-uri și peste 600 de comentarii în primele opt ore.

”M-am simţit foarte bine, mi-a fost dor să joc. Abia aştept următoarele meciuri. Am avut un ritm foarte bun şi sper să mai joc de acum înainte multe meciuri. Suntem pe drumul nostru.

Oamenii de la club m-au primit foarte bine şi pot spune că deja mă simt ca acasă”, a declarat Radu Drăguşin, la finalul meciului cu Aston Villa.

Ce notă a primit Radu Drăgușin și ce a spus la fibnalul meciului

Pentru evoluția sa din duelul cu Aston Villa, Radu Drăgușin a fost apreciat în presa britanică și a fost notat cu nota 7 de către Daily Mail, care l-a trecut printre cei mai buni jucători de pe teren. Doar Micky van de Ven (8), Destiny Udogie (8,5), Dejan Kulusevski (8) și Heung-Min Son (7,5), toți de la Spurs, au primit note mai mari decât fundașul român.

”Radu Drăgușin 7 (intrat în locul lui Van de Ven, în minutul 49) A venit de pe bancă într-un moment complicat pentru Tottenham, când Van de Ven s-a accidentat, dar în general s-a achitat bine de sarcinile sale”, a notat Daily Mail.

Tottenham se află pe locul 5 în Premier League, cu 53 de puncte, la două lungimi în spatele poziției a patra, ocupată de Aston Villa, care are un meci în plus.