”Perla Neagră”, dansatoarea exotică preferată a actorului Constantin Tănase. Spioana a fost abandonată de tată și forțată să se mărite la doar 13 ani

Josephine Baker, supranumită „Perla Neagră”, a fost una dintre cele mai emblematice figuri ale secolului XX, o dansatoare și cântăreață care a depășit barierele rasiale și sociale pentru a deveni o adevărată legendă. Deși a strălucit pe cele mai mari scene ale lumii, povestea ei începe în umbra dificultăților. Abandonată de tată la naștere și forțată să se mărite la o vârstă fragedă, viața lui Baker a fost marcată de provocări, dar și de determinare și talent.

Josephine Baker s-a născut pe 3 iunie 1906, în St. Louis, Missouri, sub numele de Freda Josephine McDonald.

Tatăl său, Eddie Carson, a abandonat familia imediat după nașterea sa, iar mama sa, o femeie de culoare pe nume Carrie McDonald, a fost nevoită să își crească singură cei patru copii.

În ciuda abilităților sale artistice și a dorinței de a deveni dansatoare, Josephine a fost obligată să se confrunte cu dificultățile vieții de zi cu zi, inclusiv cu lipsa resurselor financiare și cu discriminarea rasială.

”Când eram copil m-am speriat şi am fugit de acasă. Am fugit din St. Louis, am fugit din Statele Unite din cauza discriminării, bestia îngrozitoare care-ţi paralizează trupul şi sufletul. (…) Apoi am fugit şi mai departe, într-un loc numit Franţa.

Mulţi aţi fost acolo, mulţi nu. Dar trebuie să vă spun, doamnelor şi domnilor, că în ţara aceea nu mi-a fost frică niciodată. Era ca un tărâm de basm.“, povestea, la un moment dat, însăși celebra Josephine Baker.