Omul care ar fi inventat Bitcoin spune că nu are „nici cea mai mică treabă” în această poveste, după dezvăluirile unui documentar

Misterul din jurul identității reale a inventatorului Bitcoin, cunoscut sub pseudonimul Satoshi Nakamoto, continuă să fascineze publicul. Într-un nou documentar HBO, intitulat Money Electric: The Bitcoin Mystery, regizorul Cullen Hoback susține că a rezolvat enigma și a identificat cine se află cu adevărat în spatele celei mai mari criptomonede din lume. Potrivit filmului, Peter Todd, un expert canadian în criptomonede, ar fi omul care a creat Bitcoin.

Cu toate acestea, Todd a respins categoric această teorie, numind-o „ridicolă” și criticând documentarul pentru concluziile sale. „Nu sunt Satoshi Nakamoto”, a declarat Todd pentru BBC, negând orice legătură cu identitatea misteriosului inventator al Bitcoin.

Dezvăluirile din documentar și reacția lui Todd

În documentarul său, Hoback îl confruntă pe Todd cu o serie de dovezi care sugerează că acesta ar fi responsabil de crearea Bitcoin. Unul dintre principalele argumente este un post pe un forum care pare să fie o continuare a unuia publicat anterior de Satoshi Nakamoto. De asemenea, Hoback aduce în discuție o declarație anterioară a lui Todd, în care acesta menționa că ar fi distrus deliberat un număr mare de monede Bitcoin, un gest care alimentează teoria că Satoshi ar fi distrus accesul la propria sa avere pentru a menține controlul descentralizat al criptomonedei.

Cu toate acestea, Peter Todd consideră că aceste dovezi nu sunt decât coincidențe și că activitatea sa online a fost interpretată greșit. „Când am citit prima dată whitepaper-ul Bitcoin, am gândit: ‘La naiba! Ar fi trebuit să mă gândesc la asta!’”, a spus el, explicând că nu are nicio legătură cu crearea criptomonedei.

Misterul și fascinația din jurul lui Satoshi Nakamoto

Intriga din jurul identității lui Satoshi Nakamoto nu este doar despre cine a creat Bitcoin, ci și despre averea uriașă pe care inventatorul ar deține-o. Dacă Satoshi ar mai avea acces la portofelul său de Bitcoin, acesta ar valora aproximativ 69 de miliarde de dolari, ceea ce l-ar face pe Satoshi unul dintre cei mai bogați oameni din lume. Cu toate acestea, averea rămâne nefolosită, fapt care alimentează speculațiile că inventatorul și-ar fi distrus accesul la aceste monede pentru a proteja esența descentralizată a criptomonedei.

Peter Todd, deși este un dezvoltator important în lumea Bitcoin și a adus contribuții notabile la criptomonedă, nu a fost niciodată considerat un candidat principal pentru a fi Satoshi Nakamoto. Însă acest nou documentar atrage atenția asupra lui, aducându-l în centrul unei dezbateri intense în lumea cripto.

Critici și controverse

Înainte de lansarea documentarului, interesul pentru dezvăluirea identității lui Satoshi a crescut considerabil. Peste 44 de milioane de dolari au fost pariați pe platforma de pariuri criptografice Polymarket pentru a ghici cine va fi numit drept inventatorul Bitcoin în acest film.

Cu toate acestea, Peter Todd se declară deranjat de atenția nedorită, spunând că a fost nevoit să plece din locuința sa de teama unor potențiale atacuri din partea criminalilor interesați de criptomonede. „Nu sunt Satoshi”, a repetat el ferm.

Alte teorii despre Satoshi Nakamoto

De-a lungul anilor, mai multe figuri din lumea tehnologiei și criptomonedelor au fost bănuite că ar fi Satoshi Nakamoto. În 2014, un articol din Newsweek îl numea pe Dorian Nakamoto, un japonez-american din California, drept inventatorul Bitcoin, dar acesta a negat categoric. În 2015, Craig Wright, un om de știință australian, a declarat că el este Satoshi, dar comunitatea cripto a respins rapid această afirmație, iar o instanță din Marea Britanie a decis ulterior că există „dovezi copleșitoare” că Wright nu este inventatorul criptomonedei.

Printre numele vehiculate de-a lungul anilor a fost și Elon Musk, care a negat și el că ar fi Satoshi Nakamoto, în ciuda unor speculații făcute de un fost angajat de la SpaceX.

Un mister ce ar putea rămâne nerezolvat

Pentru mulți susținători ai Bitcoin, faptul că identitatea lui Satoshi Nakamoto rămâne un mister este o parte esențială a puterii criptomonedei. Adam Back, unul dintre dezvoltatorii de bază ai Bitcoin și un posibil candidat pentru a fi Satoshi, a postat recent pe platforma X (fosta Twitter): „Nimeni nu știe cine este Satoshi. Și asta este un lucru bun.”

Cu toate că documentarul Money Electric: The Bitcoin Mystery susține că a dezvăluit identitatea reală a lui Satoshi, se pare că misterul creatorului Bitcoin va continua să fascineze și să alimenteze speculațiile în lumea criptomonedelor pentru mult timp de acum înainte.