Cine este, de fapt, creatorul Bitcoin? Un documentar HBO susține că a rezolvat misterul

Un nou documentar HBO susține că a dezvăluit adevărata identitate a creatorului pseudonim al Bitcoin, Satoshi Nakamoto, și această descoperire ar putea avea efecte majore asupra piețelor financiare globale și chiar asupra alegerilor prezidențiale din Statele Unite. Aceste dezvăluiri ar putea influența mai ales comunitatea entuziastă de susținători ai Bitcoin, printre care se numără și fostul președinte Donald Trump, care a atras simpatia unor astfel de grupuri.

Documentarul este realizat de Cullen Hoback, cunoscut pentru seria „Q: Into the Storm”, care a expus autorii teoriei conspirației QAnon. Premiera documentarului este programată pentru miercuri, la ora 2 a.m. CET (9 p.m. EST, marți), iar dezvăluirea despre Nakamoto este așteptată cu mare interes.

Impactul Bitcoin asupra lumii financiare și implicațiile dezvăluirii

Bitcoin a devenit un fenomen financiar al erei internetului de la lansarea sa în 2009. Funcționând pe o tehnologie descentralizată numită blockchain, această criptomonedă a fost adoptată ca un depozit de valoare de cei care cred că banii tradiționali sunt devalorizați. De asemenea, este utilizată pe scară largă ca mijloc de plată pentru produse și servicii ilegale, precum droguri și fraudă cibernetică. Cu susținători influenți, precum CEO-ul Tesla și SpaceX, Elon Musk, Bitcoin a devenit o clasă de active de trilioane de dolari, forțând chiar băncile centrale să o recunoască drept un posibil concurent al sistemelor lor tradiționale.

Cu toate acestea, dezvăluirea identității lui Satoshi ar putea ridica întrebări importante. În primul rând, ar putea scoate la iveală eventualele legături ale acestuia cu infracțiuni care au implicat utilizarea Bitcoin. De asemenea, Satoshi Nakamoto este estimat a deține aproximativ 1,1 milioane de Bitcoin, ceea ce i-ar conferi o avere de 66 miliarde de dolari, dacă mai deține acces la cheile criptografice.

Recent, activitatea unor portofele vechi din „era Satoshi” a atras atenția comunității. Aproximativ 250 de Bitcoin, în valoare de 15 milioane de dolari, au fost mutați din portofele inactive de peste un deceniu, ceea ce a stârnit speculații că cei implicați ar fi fost colaboratori apropiați ai lui Nakamoto.

Misterul din spatele identității lui Satoshi Nakamoto

Identitatea lui Satoshi Nakamoto rămâne unul dintre cele mai mari mistere din tehnologie. După publicarea lucrării fundamentale despre Bitcoin, în 2008, persoana care folosea pseudonimul Nakamoto a lucrat la promovarea sistemului alături de un grup de experți în criptografie și codare, cunoscuți drept cypherpunks. În 2010, Nakamoto a dispărut din scenă, lăsând în urmă un mesaj în care avertiza asupra riscurilor implicării WikiLeaks în adoptarea Bitcoin.

De-a lungul anilor, multe încercări de a dezvălui adevărata identitate a lui Satoshi au eșuat. Prima încercare notabilă a fost în 2014, când jurnalista Leah McGrath Goodman l-a identificat pe Dorian Nakamoto, dar acesta a negat acuzațiile. În 2016, criptograful australian Craig Steven Wright a pretins că el este Satoshi, dar a eșuat să ofere dovezi concludente, iar în cele din urmă, un judecător britanic a stabilit că Wright nu este creatorul Bitcoin.

În pofida eforturilor repetate de a dezvălui identitatea lui Nakamoto, mulți membri ai comunității Bitcoin consideră că este esențial să îi fie respectată anonimitatea. Fără dovada clară a transferului de monede dintr-un portofel recunoscut al lui Satoshi, toate speculațiile rămân pur ipotetice.

Documentarul HBO promite să aducă noi perspective asupra acestui subiect fascinant, însă rămâne de văzut dacă publicul va accepta în totalitate descoperirile sale sau dacă misterul lui Satoshi Nakamoto va continua să persiste.