NVIDIA AI – inteligența artificială îți schimbă modul în care îți folosești calculatorul, te face mai eficient, mai productiv și mai creativ

Din multe puncte de vedere, NVIDIA reprezintă nucleul adopției globale de inteligență artificială. Dincolo de soluțiile hardware pe care le oferă însă, inclusiv la nivel enterprise, o serie stufoasă de soluții software eficientizează fluxul de lucru al tuturor utilizatorilor și te ajută să te concentrezi pe ceea ce contează mai mult, creativitatea și calitatea conținutului.

La prima vedere, inteligența artificială a intrat în mentalul colectiv prin prisma unor LLM-uri sau Large Language Models, servicii precum ChatGPT sau Midjourney pentru generarea de conținut în format text sau vizual. În realitatea, AI-ul și, implicit hardware-ul din spate, niciodată nu au fost mai utile decât acum într-o varietate foarte mare de scenarii. Deși implică o putere de procesare deloc neglijabilă, chiar și fără să-ți dai seama, profiți cu siguranță de inteligență artificială de surprinzător de multe ori pe parcursul unei zile, atât pe telefonul din buzunar, cât și pe laptopul de la birou sau, de ce nu, în cloud.

Întâmplarea face că, dincolo de funcțiile de pe smartphone, din Windows sau de pe Mac bazate pe AI, acum tot mai multe aplicații, într-o varietate semnificativă de industrii, apelează la inteligența artificială pentru a spori gradul de eficiență. Gamingul este doar vârful piramidei, dar chiar și dacă lucrezi în proiectare, în arhitectură sau ești pasionat de editare foto/video, AI-ul este mai omniprezent și esențial ca niciodată. Important este să ai și un chipset grafic NVIDIA GeForce RTX pentru a profita la maxim de abilitățile unui software actual utilizând hardware de top.

Inteligența artificială de la NVIDIA pe GeForce RTX

Plăcile grafice GeForce RTX de la NVIDIA aduc inteligența artificială direct pe PC-urile utilizatorilor, oferind o experiență superioară în gaming, creație de conținut și alte aplicații avansate. Fiecare placă GeForce RTX include nuclee Tensor, dedicate procesării AI, care permit rularea a milioane de operații complexe pe secundă, asigurând astfel o performanță neegalată în aplicațiile accelerate prin AI. Datorită acestei tehnologii, utilizatorii pot beneficia de o viteză de execuție crescută și de funcționalități avansate, care transformă și îmbunătățește semnificativ modul în care interacționează cu PC-urile lor.

Ca referință, arhitectura NVIDIA RTX este cunoscută pentru capacitatea sa de a accelera peste 500 de aplicații și jocuri prin intermediul tehnologiei AI. Utilizând inteligența artificială, aplicațiile devin mai rapide, iar jocurile mai fluide, fără a sacrifica calitatea vizuală. De exemplu, tehnologia DLSS (Deep Learning Super Sampling) folosește AI pentru a genera sau randa cadre suplimentare în timp real, îmbunătățind performanța jocurilor și menținând calitatea imaginii la un nivel ridicat. DLSS s-a lansat în 2018, iar până la momentul de față, a progresat enorm, fiind o tehnologie ajunsă la maturitate cu o aplicabilitate extinsă și beneficii semnificative, nu doar în jocuri video, dar și în aplicații profesionale de modelare 3D, design industrial, arhitectură și altele. Aceste avantaje fac ca RTX să fie alegerea preferată atât pentru jucători, cât și pentru profesioniști în domeniul creației digitale.

Pe lângă îmbunătățirile în gaming, AI-ul integrat în plăcile RTX oferă funcționalități avansate pentru videoconferințe, streaming și editare video. Tehnologia NVIDIA Broadcast, spre exemplu, permite anularea zgomotului de fond, înlocuirea fundalului și îmbunătățirea clarității video, toate în timp real, datorită capacităților AI. Acest lucru face ca RTX să fie ideală pentru utilizatorii care desfășoară activități variate, de la munca de birou la divertisment, asigurând o experiență de utilizare fără compromisuri.

În sfera creației de conținut, GeForce RTX accelerează fluxurile de lucru în aplicații de editare foto, video și design 3D, prin intermediul unor funcții AI dedicate. Aplicațiile populare, precum Adobe Creative Cloud și Blender, sunt optimizate pentru a beneficia de puterea AI-ului NVIDIA, permițând generarea de imagini sau randarea 3D de până la 13 ori mai rapid comparativ cu utilizarea procesoarelor tradiționale. Astfel, RTX transformă modul în care artiștii și creatorii de conținut își realizează proiectele, economisind timp și resurse valoroase.

Securitatea și confidențialitatea sunt alte aspecte importante ale tehnologiei AI NVIDIA. Toate datele procesate rămân pe dispozitiv, eliminând necesitatea de a le transfera către servere externe pentru prelucrare. Acest lucru nu doar că asigură protecția informațiilor personale, dar și îmbunătățește rapiditatea cu care sunt executate sarcinile, făcând din GeForce RTX o soluție puternică și sigură pentru utilizatorii de PC-uri.

Am testat NVIDIA AI pe Lenovo Yoga Pro 7

Lenovo Yoga Pro 7 14IMH9 vine echipat cu specificații tehnice impresionante, fiind alimentat de o placă grafică dedicată NVIDIA GeForce RTX 4060 și un procesor Intel Core Ultra 9 185H de ultimă generație. Acest mix hardware asigură performanțe excepționale pentru sarcini grafice și aplicații complexe, de la gaming la editare video. Memoria RAM de 32 GB DDR5X permite rularea fluentă a mai multor aplicații simultan, iar SSD-ul de 1 TB oferă spațiu generos pentru stocare, cu viteze rapide de acces la date, fiind ideal pentru utilizatorii care au nevoie de performanță și capacitate mare de stocare.

Display-ul tactil de 14.5 inci se remarcă prin rezoluția 3K și rata de refresh de 120Hz, oferind imagini clare și detaliate, cu culori vii, datorită tehnologiei Dolby Vision și calibrării din fabrică. Ecranul are o luminozitate de 400 nits, ceea ce îl face utilizabil în diverse condiții de iluminare. În ceea ce privește conectivitatea, laptopul include porturi USB 3.2 Gen 1, USB 4 Type-C, HDMI și suport pentru Thunderbolt 4, oferind versatilitate extinsă pentru conectarea dispozitivelor externe. De asemenea, este echipat cu Wi-Fi 6E și Bluetooth 5.3 pentru cele mai recente standarde de conectivitate wireless.

După cum mă așteptam, testele efectuate pe Lenovo Yoga Pro 7 14IMH9 au evidențiat din plin puterea și versatilitatea plăcii grafice NVIDIA GeForce RTX 4060. Aceasta aduce un plus semnificativ de performanță în sarcinile ce implică inteligența artificială (AI) și pretenții grafice avansate. Placa grafică dedicată se bazează pe arhitectura NVIDIA Ada Lovelace și include nuclee Tensor de generație nouă, special concepute pentru accelerarea algoritmilor AI. În testele de editare video și grafică 3D, RTX 4060 a permis o procesare rapidă și eficientă, cu timpi de redare reduși considerabil comparativ cu soluțiile grafice integrate, fiind o soluție excelentă pentru profesioniștii care lucrează în domeniul creației digitale.

Performanța oferită de GeForce RTX 4060 s-a remarcat în special în aplicațiile ce utilizează tehnologii de super-rezoluție, precum NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling), care îmbunătățește claritatea imaginii în jocuri și aplicații grafice solicitante. În timpul testelor de gaming la rezoluție 3K, placa grafică a menținut rate de cadre stabile la setări grafice înalte, datorită capacității de a genera cadre suplimentare folosind AI. Această tehnologie nu doar că optimizează performanța în jocuri, dar este utilă și în procesele de randare video, unde poate accelera crearea de conținut prin reducerea semnificativă a timpilor de export.

NVIDIA Broadcast – inteligența artificială pentru scenarii de zi cu zi

Aplicația NVIDIA Broadcast este una dintre cele mai impresionante soluții software pentru utilizatorii care doresc să-și transforme orice încăpere într-un studio profesional, grație tehnologiilor bazate pe inteligență artificială (AI). De la eliminarea zgomotului de fundal și anularea ecoului, până la fundaluri virtuale foto/video și încadrare automată a camerei web, NVIDIA Broadcast folosește nuclee Tensor dedicate de pe plăcile grafice RTX pentru a îmbunătăți calitatea audio și video în timp real. Aceste funcții sunt ideale atât pentru livestreaming, cât și pentru videoconferințe cu aplicațiile tale software favorite, aducând o claritate extraordinară în comunicare și o experiență profesională pentru tine și interlocutorii tăi.

Instalarea și configurarea aplicației au fost simple și intuitive. După ce am descărcat software-ul de pe site-ul NVIDIA și am finalizat instalarea, am fost ghidat prin configurarea fiecărui dispozitiv – microfon, difuzoare și cameră web. Unul dintre primele teste a fost cel de anulare a zgomotului de fond. Am activat această funcție și, instantaneu, zgomotele din fundal, inclusiv sunetul tastaturii și ventilatoarele de la PC sau din preajmă, au dispărut complet. De asemenea, funcția de anulare a ecoului s-a dovedit extrem de eficientă, mai ales în încăperile mai mari, unde ecoul poate deveni o problemă în timpul apelurilor video.

Funcția de încadrare automată a camerei web a fost o altă surpriză plăcută. Aplicația folosește AI pentru a urmări mișcările utilizatorului în timpul videoconferințelor și a ajusta în timp real poziția camerei, astfel încât să rămâi mereu în centrul imaginii. Mai mult, funcția de fundal virtual mi-a permis să înlocuiesc fundalul din încăpere cu o imagine personalizată, eliminând astfel nevoia unui echipament complex de tip greenscreen și investiția aferentă acestuia.

În testele mele, anularea zgomotului video a avut un impact semnificativ asupra calității imaginii camerei web în condiții de lumină scăzută. Zgomotul de imagine, adesea prezent atunci când lumina din cameră nu este suficient de puternică, a fost aproape eliminat, oferindu-mi o imagine clară și bine definită, ideală pentru livestreaming sau întâlniri video. Acest lucru îmi permite să lucrez fără a depinde de condițiile perfecte de iluminare.

Per total, NVIDIA Broadcast este o aplicație extrem de utilă pentru oricine dorește să îmbunătățească semnificativ calitatea audio și video a transmisiunilor sau apelurilor, folosind AI. Ușor de instalat și configurat, cu multiple beneficii practice, transformă orice setup obișnuit într-un studio de nivel profesional, fără a necesita echipamente scumpe sau complexe.

NVIDIA ChatRTX – propriul tău asistent virtual cu inteligență artificială complet offline

Aplicația NVIDIA ChatRTX transformă PC-ul într-un asistent virtual complet personalizat, oferind funcționalități AI puternice fără a necesita conexiune la internet. Spre deosebire de soluțiile bazate pe cloud, ChatRTX funcționează complet offline, preluând informațiile din documentele, notele, fotografiile și fișierele stocate local pe dispozitiv. Acest lucru asigură atât viteză mare de procesare, cât și un nivel ridicat de securitate a datelor. Unul dintre avantajele majore ale ChatRTX este folosirea tehnologiilor precum TensorRT-LLM și generarea augmentată de recuperare (RAG), care optimizează interogarea și răspunsurile, oferind rezultate rapide și precise.

Instalarea ChatRTX a fost relativ simplă, însă fișierele necesare sunt destul de mari, necesitând aproximativ 11 GB de spațiu pe disc. După descărcarea și instalarea aplicației, am indicat fișierele locale pe care doream să le utilizez în conversații. Faptul că pot direcționa botul să lucreze cu fișiere PDF, docx sau chiar imagini mi-a oferit o flexibilitate extraordinară. De asemenea, faptul că nu am nevoie de conexiune la internet pentru a interacționa cu datele mele aduce un plus de siguranță și confort psihologic, mai ales pentru proiectele care implică informații sensibile.

Experiența practică cu ChatRTX a fost extrem de utilă, în special datorită capacității sale de a recunoaște și prelucra fișiere diverse. În câteva secunde, am putut încărca și organiza fișiere PDF și documente importante pentru un experimente de analiză. Am început să interoghez botul cu întrebări legate de conținutul documentelor și am fost surprins de rapiditatea și acuratețea răspunsurilor oferite. Această funcționalitate este ideală pentru cei care lucrează cu volume mari de date și au nevoie de un mod eficient de a extrage rapid informații relevante.

Un alt aspect impresionant este integrarea recunoașterii vocale în ChatRTX. După activarea microfonului, am putut formula întrebări direct, iar aplicația a transformat vorbirea în text și mi-a furnizat răspunsuri detaliate. Funcționalitatea de recunoaștere vocală este esențială pentru utilizatorii care preferă interacțiunea hands-free sau care doresc să accelereze procesele de căutare și interogare. Totodată, această tehnologie suportă mai multe limbi, facilitând astfel utilizarea sa în contexte internaționale, cu o mențiune foarte importantă. Întrebările în română, de exemplu, sunt automat traduse în engleză, iar răspunsul generat îți va fi oferit în engleză.

În concluzie, NVIDIA ChatRTX este un asistent virtual excepțional care combină puterea AI cu funcționalități offline. Configurarea sa este ușoară, iar beneficiile practice sunt evidente în orice scenariu în care este nevoie de rapiditate și precizie. De la căutări avansate în documente, la gestionarea imaginilor și recunoașterea vocală, ChatRTX oferă o gamă largă de funcționalități care pot revoluționa modul în care gestionăm datele pe PC.