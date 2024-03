„Nică a lui Ştefan a Petrei” s-a făcut om mare: cum a fost ales Ion Bocancea pentru rol din „Amintiri din Copilărie”, scenele cenzurate de comuniști [VIDEO]

În anul 1965, regizoarea Elisabeta Bostan realiza filmul adaptat după opera lui Ion Creangă, Amintiri din Copilărie. Pelicula devenea rapid preferata copiilor din acea perioadă, fascinați de aventurile lui Nică al lui Ștefan a Petrei.

Ion Bocancea a interpretat rolul Nică al lui Ștefan a Petrei în 1965.

Filmul a fost vizionat de 5.347.502 de spectatori în cinematografele din România, după cum atestă o statistică a numărului de spectatori înregistrat în filmele românești, de la data premierei și până la data de 31 decembrie 2014, alcătuită de Centrul Național al Cinematografiei, se arată într-o informație disponibilă pe Wikipedia.

De atunci, a trecut mai bine de jumătate de secol, însă „Nică” nu a uitat niciodată filmul care l-a pus pe harta cinematografiei românești. Ba chiar, acesta afirmă că, de fiecare dată când pelicula este redifuzată la televiziuni, nu ratează ocazia de a o vedea iar și iar.

„Numai ultima oară nu am reuşit, am aflat abia la o zi după aceea că s-a dat la TVR în preajma Crăciunului. Chiar mă sunase cineva să mă întrebe dacă am văzut Amintirile, şi i-am spus că nu am reuşit pentru că au fost mari probleme cu reţelele din cauza furtunii de zăpadă“, a declaat Ion Bocancea, pentru sursa menționată anterior.