Mircea Sandu a dezvăluit de ce i se spune ”Nașul”: ”Nu provine de la blătuitor”

Mircea Sandu a condus Federația Română de Fotbal din august 1990 până în martie 2014. În locul său a fost ales Răzvan Burleanu, cel care se află în fruntea fotbalului românesc și în prezent. Fostul șef al FRF a dezvăluit de unde i se trage porecla de ”Nașul”.

Mircea Sandu a condus Federația Română de Fotbal timp de 24 de ani și a mărturisit că s-a retras pentru că se dorea o condamnare cu executare pentru el. ”În 2012 am făcut anunțul că nu mai particip la alegeri. Din acel moment, lucrurile s-au mai relaxat”, a afirmat acesta.

Contestat de mulți în ultima parte a mandatului la FRF, Mircea Sandu a dezvăluit în cadrul unui amplu interviu acordat la ”Un podcast”, difuzat pe Youtube, de unde provine porecla de ”Nașul”. Și nu are legătură cu aranjamanetele din fotbal, de care a fost acuzat de-a lungul timpului, ci cu perioada în care a fost fotbalist, după un meci Sportul – Dinamo.

Nașul nu provine de la blătuitorul, aranjorul sau mai știu eu ce, astea sunt scoase de presă. Nu poți să ai numai aprecieri, trebuie să te și critice lumea, e normal. Dar nu am fost naș de blat în fotbal”, a spus Mircea Sandu, potrivit interviului difuzat pe Youtube, „ Un Podcast” .

Fostul șef al FRF a mărturisit că regretă că l-a pus pe Gică Hagi la națională, dar și pentru faptul că a renunțat la el. Actualul manager al Farului a fost selecționerul României imediat după ce a agățat ghetele în cui, în perioada septembrie – noiembrie 2001.

”Regele” a stat pe banca naționalei la ultimele două meciuri din preliminariile Mondialului din 2002, victorie cu Ungaria și egal cu Georgia, și la cele două jocuri din barajul cu Slovenia, 1-2 în tur, 1-1 în manșa secundă.

Antrenorii au dreptate când spun că ori iau o echipă de la zero, ori nu o iau. Dacă o iei de la zero îți faci echipa, pregătirea, lotul. Dacă se mai avea răbdare un an și jumătate – doi cu Gică Hagi, ar fi fost și azi la echipa națională. Poate exagerez, dar a condus-o extraordinar de bine„, a adăugat Mircea Sandu pentru sursa citată.