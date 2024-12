Merită să mai muncești și să trăiești în Germania? Salarii de la 1.600 de euro, dar prețuri ca în România

Germania continuă să fie o destinație de interes pentru românii care își caută un trai mai bun. Vloggerul Cosmin Avram a explorat recent Frankfurtul și a discutat cu Adina și Bogdan, un cuplu de români stabiliți în metropola germană de patru ani, despre provocările și avantajele vieții de aici. Concluziile sunt surprinzătoare: deși salariile încep de la 1.600 de euro lunar, costul vieții nu este întotdeauna atât de favorabil pe cât s-ar crede.

Costuri și salarii în Frankfurt: Este mai bine decât în România?

Adina și Bogdan, care locuiesc într-un apartament cu două camere, estimează că un cuplu are nevoie de aproximativ 2.000 de euro lunar pentru a acoperi toate cheltuielile. Aceasta include 1.200 de euro costuri fixe, precum chiria și utilitățile, și aproximativ 600 de euro pentru mâncare și câteva ieșiri la restaurant. „Salariul minim este de 1.600 de euro brut, dar cu două salarii reușim să ne descurcăm, să economisim și chiar să plecăm în vacanțe,” explică Adina, citat de ziarul Adevărul.

Chiriile sunt o provocare majoră pentru cei care vor să locuiască în Frankfurt. Cuplul plătește 850 de euro pentru chirie și utilități, fără curent, și a investit în mobilă, deoarece majoritatea apartamentelor din Germania se închiriază goale. „În centru, prețurile sunt și mai mari, iar o cameră într-un apartament cu mai multe persoane începe de la 600 de euro pe lună,” adaugă Bogdan.

Prețurile la alimente: „La fel ca în România”

Un aspect care îi surprinde pe mulți este faptul că prețurile la alimente în Germania sunt similare cu cele din România. „Am fost în Bârlad și am făcut cumpărături. Am plătit aproximativ aceleași sume ca aici,” povestește Bogdan. Totuși, el subliniază că percepția asupra prețurilor depinde de venitul lunar. „Cu un salariu de 2.000 de euro, cheltuielile de 600 de euro pe mâncare nu par mari. Dar dacă în România câștigi 500 de euro și cheltuiești la fel pe mâncare, este o povară uriașă.”

Pe lângă alimente, și prețurile în restaurante sunt destul de ridicate. O masă pentru o persoană în zona centrală începe de la 20 de euro, iar un kebab costă în jur de 9 euro. „S-a scumpit totul, chiar și porțiile sunt mai mici,” spune Bogdan.

Viața în Germania: Avantaje și dezavantaje

Dincolo de costurile financiare, Adina și Bogdan au împărtășit și dificultățile adaptării la stilul de viață german. „A fost o provocare să învățăm limba germană. Am stat un an în România să o studiem, iar aici am venit printr-o agenție,” explică Adina. Ea compară experiența din Germania cu cei 10 ani petrecuți în Spania și spune că „vibe-ul” este complet diferit. „În Spania, oamenii sunt mai deschiși, mai calzi. Aici ești recepționat cu rezerve și greu îți faci prieteni, mai ales la locul de muncă.”

Un alt aspect menționat este clima. „Vremea e rece aproape tot anul. Avem două luni de căldură, iar în rest te lupți cu frigul. Vorba aia: nu ai depresie, locuiești în Germania,” adaugă Adina râzând.

În ciuda provocărilor, cuplul apreciază curățenia și ordinea din Frankfurt, deși imaginea orașului este afectată de numărul mare de cerșetori. „Sunt peste tot. Nu știu dacă mai există un oraș cu atât de mulți cerșetori pe metru pătrat,” spune Cosmin Avram în concluzia sa despre vizită.

Merită să te muți în Germania?

Răspunsul depinde de priorități și de contextul personal. Germania oferă salarii mai mari, dar și costuri mai ridicate. Cu toate acestea, pentru cei care se adaptează la limba și cultura locală, poate deveni o opțiune viabilă pentru un trai mai bun. Pe de altă parte, cei care caută o viață socială activă sau o climă prietenoasă ar putea găsi alte țări mai potrivite. Așa cum subliniază Adina: „Viața e ok, dar nu e pentru toată lumea.”