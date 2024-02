Mărturisirile fotbalistului din Premier League care a făcut stop cardiac pe teren: ”Inima mi s-a oprit pentru două minute”

Un fotbalist din Premier League a fost la un pas de moare. El s-a prăbușit de doua ori pe teren în șapte luni și acum se află în perioada de recuperare. Jucătorul a vorbit despre momentul în care a făcut stop cardiac și a fost resuscitat după ce inima sa a încetat să mai bată mai mult de două minute.

Partida Bournemouth – Luton Town, din etapa cu numărul 17 din Premier League, disputată în decembrie, a fost suspendată în repriza a doua, după ce Tom Lockyer (29 de ani), căpitanul oaspeților, a căzut din senin pe gazon. După ce a fost resuscitat, jucătorul a fost transportat la spital.

Nu era prima dată când fotbalistului lui Luton Town se prăbușea pe teren. Se mai întâmplase în luna mai 2023, în finala play-off-ului cu Coventry pentru promovarea în Premier League. După acest episod, Tom Lockyer a fost operat pe cord şi a primit undă verde pentru a reveni la antrenamente în iunie.

Tom Lockyer se află în perioada de recuperare după stopul cardiac suferit, dar nu se știe dacă mai poate reveni sau nu pe terenul de joc. Într-un interviu acordat pentru Sky Sports, fotbalistul scoțian a vorbit despre momentele de coșmar trăite.

M-am trezit și paramedicii și toată lumea era peste tot. S-a întâmplat și în luna mai, dar am știut instantaneu că acest lucru era diferit. Ultima dată m-am trezit aproape dintr-un vis, de data aceasta m-am trezit dintr-un neant.

”A fost doar o zi normală și acesta este cel mai îngrijorător lucru. Alergam până la linia de mijloc și am fost foarte amețit. Îmi amintesc că mă gândeam că voi fi bine într-o secundă și până la urmă nu a mai fost așa.

Era panică în jurul meu. Eram puțin dezorientat. Nu puteam vorbi, nu mă puteam mișca, încercam doar să asimilez ce se întâmplă. În timp ce asta se întâmpla îmi amintesc că am gândit că aș putea muri. E un gând ireal. Două minute și 40 de secunde am fost inconștient. Am avut nevoie de defibrilator pentru a mă resuscita. Le mulțumesc enorm paramedicilor și medicilor de la club implicați pentru că fără ei nu aș fi fost aici”, a declarat Tom Lockyer, potrivit Sky Sports.