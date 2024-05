Invenția revoluționară care transformă orice telefon sau TV în proiector de holograme. Cum reușește să creeze imagini 3D în spațiu

Recent, o echipă de cercetători a dezvoltat o metodă inovatoare care permite transformarea ecranelor obișnuite, precum cele ale telefoanelor inteligente sau televizoarelor, în proiectoare de holograme.

Această tehnologie folosește un dispozitiv numit modulator spațial de lumină (SLM), care poate transforma o imagine 2D afișată pe un iPhone 14 Pro într-o hologramă 3D.

Cum funcționează tehnologia holografică?

Procesul începe cu o imagine statică color afișată pe un iPhone. Undele de lumină emise de aceasta sunt modificate prin intermediul SLM-ului, un dispozitiv ce ajustează faza (temporizarea), amplitudinea (intensitatea sau luminozitatea) și polarizarea (direcția) undelor de lumină. Aceste ajustări permit cercetătorilor să rafineze și să stratifice undele de lumină, construind pas cu pas imaginea 3D.

Pentru a obține efectul holografic, cercetătorii au determinat ajustările specifice necesare luminii pentru a crea holograma 3D din imaginea afișată pe ecranul iPhone-ului. Această metodă implică lucrul invers, pornind de la rezultatul dorit pentru a determina ajustările necesare în faza și amplitudinea luminii la fiecare pas al procesului, de la afișajul iPhone-ului prin SLM, pentru a recrea corect holograma.

Avantajele și implicațiile tehnologiei

Această cercetare este unică prin faptul că demonstrează cum lumina „incoerentă” emisă de dispozitive obișnuite poate fi folosită pentru a crea afișaje holografice. Lumina incoerentă, spre deosebire de sursele „coerente” de lumină, cum ar fi laserele, nu are o fază sau o lungime de undă constantă, ceea ce o face mai dificil de controlat precis. Totuși, folosind o „cascadă de holograme”, echipa a structurat undele de lumină altfel haotice de la iPhone pentru a forma o imagine 3D precisă.

Această abordare poate oferi o metodă mai rentabilă și mai puțin complexă pentru dezvoltarea afișajelor holografice folosind dispozitive larg disponibile. De asemenea, poate fi utilizată pentru a crea interfețe pentru dispozitive de realitate augmentată și virtuală (AR/VR) în viitor.

Ryoichi Horisaki, autorul principal al studiului și profesor asociat la Graduate School of Information Science and Technology din cadrul Universității din Tokyo, a menționat că metoda lor are avantaje pentru aplicații în dispozitive de afișare aproape de ochi, compacte, rentabile și sigure, inclusiv ochelarii inteligenți.

Această descoperire deschide noi posibilități pentru integrarea tehnologiei holografice în viața de zi cu zi, permițând utilizatorilor să experimenteze imagini tridimensionale în spațiu, direct din confortul propriilor dispozitive