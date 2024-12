INTERVIU Comedia românească „Țăndări” promite să cucerească publicul român: De când poți vedea în cinema lungmetrajul de debut al lui Bogdan Naumovici

Lungmetrajul de debut al cunoscutului director de creație Bogdan Naumovici, „Țăndări”, este gata să aducă zâmbete și bună dispoziție pe marile ecrane. Programată să aibă premiera pe 28 ianuarie 2025, comedia promite să fie un adevărat spectacol pentru publicul larg, fiind o producție independentă, adresată oamenilor obișnuiți. Playtech a discutat cu regizorul Bogdan Naumovici și cu doi actori care fac parte din distribuție: Robert Tudor și Cătălin Neamțu.

Distribuit de Forum Film, acest film nu aspiră la lauri internaționali, ci își propune să ofere o doză autentică de umor românesc.

Filmul românesc aduce în prim-plan rivalitatea dintre două comune care luptă pentru un buget insuficient, punând totul în joc pe un meci de fotbal. Povestea, plină de situații comice și replici savuroase, este construită pe teme precum bani, fotbal și căutarea fericirii în mijlocul provocărilor cotidiene.

Distribuție impresionantă

„Țăndări” reunește o distribuție remarcabilă de actori români îndrăgiți, care contribuie la crearea unei atmosfere vibrante și pline de umor. Alin Florea interpretează primarul comunei Movilița, în timp ce Constantin Florescu dă viață rivalului său, fostul primar al Moviliței, transformat acum în antrenorul echipei din Țăndărești.

Nicodim Ungureanu, Cristian Bota și Carmen Tănase sunt doar câțiva dintre actorii care completează echipa primarului din Movilița, fiecare aducând un aport unic la firul narativ. Cunoscutul comedian Dan Badea joacă rolul șefului de post, iar magicianul Robert Tudor își asumă un personaj comic, rezerva echipei din Țăndărești.

Actrița Andreea Samson, una dintre favoritele publicului din „Asia Express”, adaugă un plus de prospețime distribuției, interpretând o tânără cu dorințe arzătoare de a se căsători.

Poveste plină de umor și autenticitate

Scenariul comediei „Țăndări” aduce în prim-plan o competiție acerbă și hilară între două comune care trebuie să facă față unor probleme financiare grave. Cu jumătate din bugetul necesar oferit de guvern, fiecare comună se bazează pe victoria în meciul de fotbal pentru a câștiga fondurile.

În această luptă, umorul românesc devine arma principală. De la încercările primarilor de a influența soarta meciului, până la implicarea unor personaje pitorești din comunitate, „Țăndări” promite să fie o oglindă plină de haz a realităților din micile comunități rurale.

Filmul este un tribut adus spiritului românesc, un amestec de situații comice și momente emoționante care vor atinge atât inimile, cât și simțul umorului spectatorilor.

INTERVIU Bogdan Naumovici, regizor „Țăndări”

Playtech: „Țăndări” este primul tău lungmetraj. Ce te-a determinat să faci tranziția de la lumea publicității la regia de film?

Bogdan: Sunt aproape 30 de ani de când am început să spun povești în 30 de secunde și vreo 21 de când am regizat prima mea reclamă, cea cu „laser, frate!” și „ăla negru de respira greu”. De atunci, probabil că am regizat vreo 300 de spoturi. Popularitatea la care au ajuns unele dintre reclamele mele, dar și experiența cu actorii, cu echipele de filmare, cu etapele de post producție, precum și colaborarea îndelungată cu câțiva dintre oamenii care se regăsesc și la Țăndări, cum ar fi producătoarea Laura Georgescu Baron, directorul de imagine Lulu de Hillerin sau unii dintre actori, cred că au fost elemente esențiale care mi-au dat încredere să pornesc pe drumul ăsta, să-mi imaginez că pot face comedie pe gustul oamenilor.

Playtech: Filmul este descris ca o comedie independentă și comercială. Care este cheia pentru a atrage publicul larg, fără compromisuri artistice?

Bogdan: Acum, lumea asociază filmul comercial, mai ales comedia, cu adunatul câtorva influenceri, fără vreo mare preocupare pentru scenariu sau cum arată filmul, într-o scurtătură menită să facă bani din „convertirea” celor care îi urmăresc pe influenceri pe rețelele sociale în spectatori din sălile de cinema. Cumva, alegerea este musai între film de artă și această scurtătură, or eu sunt convins că este o alegere falsă. Cred că se pot face comedii bune, cu scenariu și replici istețe, cu actori buni, fără isterii și vehemențe caricaturale, fără vulgarități nejustificate. Așa cum am făcut în publicitate atâția ani reclame care au fost și premiate, și iubite de public, și eficiente în vânzări, la fel cred că se pot face filme comerciale respectabile și cu succes de casă, dacă îți respecți publicul, actorii și echipa.

Playtech: Subiectul filmului implică rivalitatea dintre două comune și un meci de fotbal crucial. De ce ai ales această temă și cum crezi că rezonează cu publicul român?

Bogdan: Mediul rural românesc e o resursă inepuizabilă de umor, dovadă succesul unui serial de comedie care îl abordează de atâția ani. Schemele de îmbogățire fără muncă, dacă nu ne-ar fi proprii, nu ar aduce atâtea case de pariuri la parterul blocurilor din fiecare oraș. Iar fotbalul e factorul care apare constant în fraza „noi, românii, ne pricepem toți la fotbal și la…”. Al doilea termen variază, dar primul e mereu fotbalul.

Playtech: Cum ai realizat distribuția unui proiect independent, ce provocări ai întâmpinat? Cum ai selectat actorii din distribuție? Ai avut pe cineva în minte pentru anumite roluri încă de la început?

Bogdan: Din păcate, dificultățile întâmpinate în finanțarea oricărui film independent au dus la amânarea de câteva ori a filmărilor, așa că vrând-nevrând am ratat disponibilitatea unora dintre actorii pe care i-am avut în minte când am scris scenariul. Însă, echipa de actori cu care am colaborat în cele din urmă s-a dovedit un adevărat dream-team, iar pentru asta trebuie să mulțumesc producătoarei Laura Georgescu Baron și directoarei de casting Domnica Cârciumaru, care mi-au găsit soluțiile perfecte chiar și sub presiune, în ceasul al 12-lea.

Pe unii dintre actori i-a recomandat Laura, cu alții am colaborat fie în publicitate, fie în proiectul Improvshow sau i-am văzut în piese de teatru, seriale și filme de succes. Vreau să le mulțumesc și aici pentru că au acceptat să joace într-un film de debut, chiar dacă cei mai mulți dintre ei au cariere redutabile în spate. Dar sunt sigur că și înainte! 🙂

Playtech: Ce te-a surprins cel mai mult în timpul procesului de filmare pentru „Țăndări”? Poate momente inedite, amuzante?

Bogdan: Nu pot spune că am avut parte de multe surprize. Constrângerile bugetare ne-au făcut să pregătim foarte bine filmul, să știm exact ce avem de filmat și cum, iar faptul că am apelat la actori foarte buni ne-a ajutat să nu tragem duble inutile. Surprizele plăcute au ținut de domeniul norocului, am găsit în primul sat pe care l-am vizitat exact ce căutam în scenariu, un teren de fotbal lipit de cimitir, fiul preotului din sat, întâlnit întâmplător pe stradă s-a dovedit a fi cel mai bun coordonator de figurație, iar furtuna din penultima zi de filmare care punea sub semnul întrebării tot filmul s-a oprit pentru fix cele două ore de care aveam nevoie pentru a-l termina.

Playtech: Ce mesaj dorești să transmită filmul și cum speri să fie primit de spectatori?

Bogdan: Că se pot face comedii și cu actori care joacă în roluri de oameni, nu de caricaturi, că moravurile românești sunt mereu o sursă de umor, că e mai important cât râzi la film decât subiectul aparent, fotbalul, care ar putea să îi facă să aibă rezerve pe cei care nu sunt microbiști. E o comedie, nu un film despre sport.

Sper ca „Țăndări” să fie văzut și comentat, sper ca oamenii să și-l recomande unii altora, pentru că este și pentru mine o provocare și un pariu, să fac un film comercial împotriva trendului cu „scurtături” de care vorbeam mai sus. Nu în ultimul rând, sper să le placă o comedie filmată mult la prim-plan, pentru că asta mi-a permis lucrul cu niște actori talentați și profesioniști.

Playtech: Ajută streaming-ul filmele românești? Unde preferi să vezi un film – acasă sau la cinema?

Bogdan: Sigur că le ajută să fie văzute. Obiceiurile de consum se schimbă odată cu tehnologia, asta nu e ceva discutabil sau la care te poți opune. Este evident din cifrele de audiență că sunt mai mulți spectatori care preferă comoditatea propriei canapele mersului la cinema.

Ce ar trebui ei însă să știe este că singurul criteriu după care se calculează recompensa financiară pentru producătorii unui film este numărul de bilete vândute în cinema. Tot pe baza numărului de spectatori din cinema un film este sau nu cumpărat și difuzat de platformele de streaming. Deci, dacă doriți să mai vedeți filme românești, mergeți la cinema, altfel nu veți mai avea ce să urmăriți pe platformele de streaming preferate.

Playtech: Te gândești și la alt film? Ce planuri profesionale ai pentru viitor?

Bogdan: Sigur, nu cred că există un om care să facă primul lui film și să spună „asta a fost, eu atât am avut de zis!”. „Țăndări” e și un test pentru mine, pentru a vedea dacă modul meu de a face comedie este gustat de public și dincolo de cele 30 de secunde din reclame. Mă gândesc serios să mă orientez către a scrie și a regiza filme sau seriale de acum înainte, cred că e nevoie de filme comerciale din ce în ce mai bune și sper să fiu unul dintre cei care pot contribui la asta.

INTERVIU Cătălin Neamțu, actor în „Țăndări”

Playtech: Ce te-a atras la proiectul „Țăndări” și ce te-a convins să accepți rolul?

Cătălin: În primul rând, echipa cu care urma să lucrez. Am mai lucrat cu producătoarea Laura Georgescu Baron, este un om care atrage doar bine în jurul ei, are o energie fabuloasă și este de un profesionalism desăvârșit. Bogdan Naumovici defilează pe segmentul de creativitate, de inovație și ne potrivim foarte bine pe direcția de umor.

Playtech: Cum ai colaborat cu Bogdan?

Cătălin: Minunat, abia aștept să facem partea a doua: Revanșa! 🙂

Playtech: Povestea filmului este foarte specifică culturii românești. Ce elemente din personajul tău crezi că vor rezona cel mai mult cu publicul?

Cătălin: Semi-prostia, spiritul de turmă, lacune în personalitate și încredere în sine.

Playtech: Filmul are o componentă puternică de satiră. Cum ai abordat umorul în rolul tău?

Cătălin: Comedia se face cu cea mai mare seriozitate. Asta am făcut și eu. L-am abordat cu toată seriozitatea și am încercat să mă transpun întâi în universul personajului Coporan, apoi în universul colectiv.

Playtech: Cum a fost să lucrezi cu o distribuție atât de diversă și numeroasă? A existat o chimie specială între voi?

Cătălin: M-am bucurat să mă întâlnesc cu mulți oameni talentați și frumoși, cu o parte din ei eram prieten dinainte, pe alții i-am descoperit cu ocazia acestui film. A existat o chimie la nivel molecular, am repetat și ne-am dichisit personajele. Ne-am ajutat unii pe alții, ne-am ridicat, ne-am susținut.

Playtech: Ce provocări ai întâmpinat în timpul filmărilor, poate momente amuzante, inedite?

Cătălin: Provocarea cea mai mare a fost când a trebuit să-i pun o pâlnie direcțională pentru sunet unui măgar pe care nu-l cunoșteam și eram amândoi osteniți pentru că era ora 3.00.

Playtech: Dacă ar fi să descrii filmul în trei cuvinte, care ar fi acestea și de ce?

Cătălin: Comedie, Românie, Nebunie. Comedie pentru că se încadrează clar în aceste tipare, Românie pentru că este despre noi, fiecare spectator se va regăsi în cel puțin un moment din film și Nebunie pentru că a fost filmat în 8 zile și a revoluționat timpii de producție.

Playtech: Crezi că „Țăndări” poate deveni un reper pentru comedia românească? De ce?

Cătălin: Cred că are toate șansele să devină o comedie urmărită pentru că e sinceră, nu te solicită intelectual, ci doar te relaxează, are o distribuție pestriță și pusă pe comedie. Are o imagine bună și e filmat modern – cu multe prim-planuri, iar sunetul este și el un reper.

Playtech: Cum te-ai pregătit pentru acest rol? Ai avut parte de experiențe personale care să te inspire?

Cătălin: Am mers la repetiții, mi-am învățat textul și mi-am reamintit cum era pe vremuri când eram copil la fotbal în fața blocului. Acelea le putem considera experiențe personale inspiraționale, meciurile din fața blocului.

Playtech: Ce mesaj ai pentru cei care urmează să vadă filmul în ianuarie 2025?

Cătălin: Bucurați-vă de el, că și noi ne-am bucurat când l-am filmat!

Playtech: În ce alte proiecte ești implicat/ă în prezent și ce planuri de viitor ai?

Cătălin: În prezent sunt implicat într-o trupă de improvizație – Commedia Dell` Impro – și încerc să readuc în atenția publicului acest gen de teatru care este minunat și pe care l-aș practica până la 103 ani.

INTERVIU Robert Tudor, actor în „Țăndări”

Playtech: Ce te-a atras la proiectul „Țăndări” și ce te-a convins să accepți rolul?

Robert: M-a atras, în primul rând, povestea autentic românească, dar și faptul că este un proiect regizat de prietenul meu Bogdan Naumovici, un om creativ și cu o viziune aparte. Rolul meu, Axinte, mi-a oferit ocazia să explorez un personaj cu nuanțe și să adaug umor în stilul meu personal.

Playtech: Cum ai colaborat cu Bogdan?

Robert: Colaborarea cu Bogdan a fost o adevărată plăcere. Este un regizor care știe să creeze un mediu relaxat, dar, în același timp, profesionist. Ne-am înțeles din priviri, iar felul lui de a lucra mi-a dat încredere să îmi explorez personajul în profunzime.

Playtech: Povestea filmului este foarte specifică culturii românești. Ce elemente din personajul tău crezi că vor rezona cel mai mult cu publicul?

Robert: Cred că publicul va regăsi în Axinte trăsături foarte familiare: spiritul de improvizație, umorul caracteristic și modul de a face față situațiilor dificile cu o glumă. Este un personaj cu care mulți români se pot identifica.

Playtech: Filmul are o componentă puternică de satiră. Cum ai abordat umorul în rolul tău?

Robert: Am încercat să fac umorul cât mai natural, bazându-mă pe situații reale și pe timing. Satira vine din realitatea personajului, așa că am lăsat ca lucrurile să curgă firesc, fără să forțez glumele.

Playtech: Cum a fost să lucrezi cu o distribuție atât de diversă și numeroasă? A existat o chimie specială între voi?

Robert: A fost o experiență extraordinară să lucrez alături de o echipă atât de talentată și diversă. Fiecare a adus ceva unic pe platou, iar chimia dintre noi s-a simțit imediat. Am râs mult și am învățat unii de la alții.

Playtech: Ce provocări ai întâmpinat în timpul filmărilor, poate momente amuzante, inedite?

Robert: Provocările au fost mai degrabă legate de a menține atmosfera autentică a personajului în timpul unor situații foarte amuzante. Uneori era greu să mă abțin din râs, mai ales când colegii improvizau replici neașteptate.

Playtech: Dacă ar fi să descrii filmul în trei cuvinte, care ar fi acestea și de ce?

Robert: Autentic, amuzant, captivant. Este autentic pentru că surprinde perfect esența culturii românești, amuzant prin umorul său inteligent, și captivant prin povestea care te ține conectat de la început până la sfârșit.

Playtech: Crezi că „Țăndări” poate deveni un reper pentru comedia românească? De ce?

Robert: Absolut! „Țăndări” reușește să aducă un umor inteligent, dar și relevant cultural. Este genul de film care nu doar distrează, ci și provoacă la reflecție, ceea ce îl face cu siguranță un candidat pentru un reper în comedia românească.

Playtech: Cum te-ai pregătit pentru acest rol? Ai avut parte de experiențe personale care să te inspire?

Robert: M-am inspirat mult din viața de zi cu zi și din oamenii pe care i-am întâlnit de-a lungul timpului. Axinte are acel „vino-ncoa” specific românilor, iar pentru asta n-a trebuit să caut prea departe – umorul românesc este peste tot în jurul nostru.

Playtech: Ce mesaj ai pentru cei care urmează să vadă filmul în ianuarie 2025?



Robert: Vă invit să descoperiți un film care vă va face să râdeți, să vă emoționați și, poate, să vă regăsiți. „Țăndări” este despre noi toți și despre cum reușim să trecem prin viață cu umor și curaj. Așa că, pe 28 ianuarie, ne vedem la cinema!

Playtech: În ce alte proiecte ești implicat în prezent și ce planuri de viitor ai?

Robert: Lucrez în continuare la spectacolele mele de magie și am câteva proiecte interesante în pregătire cum este, de exemplu, Power Couple, unde am participat împreuna cu soția mea Elena. Rămâneți aproape, pentru că pregătesc surprize magice!

Nu rata această comedie care pune accent pe esența umorului românesc! „Țăndări” te așteaptă în cinema, de pe 28 ianuarie, să descoperi o poveste care îmbină rivalitățile, prietenia și voia bună într-un mod inconfundabil!