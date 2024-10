Imagini spectaculoase cu schimbarea anotimpurilor: Un an de amurg al Pământului în 11 secunde

Agenția Spațială Europeană (ESA) a publicat un video fascinant în care un an întreg de schimbare a zilei și nopții pe Pământ este surprins într-un timelapse de doar 11 secunde. Această compilație unică de imagini, realizată de sateliții Meteosat de a doua generație, oferă o privire captivantă asupra modului în care linia ce separă ziua de noapte – cunoscută sub numele de „terminator” – se deplasează pe măsură ce planeta noastră trece prin anotimpuri.

Timelapse-ul publicat de ESA Earth Observation a fost creat din imagini capturate zilnic, din septembrie 2023 până în septembrie 2024, la aceeași oră. Acesta surprinde mișcarea liniei „terminator” pe măsură ce lungimea zilelor și a nopților se modifică de-a lungul anului, ilustrând vizual de ce avem anotimpuri și cum acestea influențează iluminarea Pământului.

Linia „terminator” reprezintă granița dintre zi și noapte și este vizibilă deoarece Pământul este înclinat pe axa sa cu aproximativ 23,5°. Această înclinație face ca, în timpul orbitei sale în jurul Soarelui, planeta să fie iluminată inegal, cu excepția echinocțiilor de primăvară și toamnă, când axa Pământului este perpendiculară pe Soare. În video, aceste momente sunt ușor de observat, deoarece ziua și noaptea sunt aproape egale.

The arrival of a new season as seen from space!

On 22 September the equinox marked the beginning of Autumn in the Northern Hemisphere and of Spring in the Southern Hemisphere.

This animation shows how the terminator line moved from December 2023 to 20 September 2024.

📸… pic.twitter.com/GSxjRmlOHp

— ESA Earth Observation (@ESA_EO) September 24, 2024