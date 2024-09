Iancu de Hunedoara, prezentat ca “mare ungur”. Povestea neobișnuită din serialul maghiar Rise of the Ravern, filmat în Ungaria

Serialul maghiar „Rise of the Raven” (Înălțarea Corbului), ce prezintă viața lui Iancu de Hunedoara, cunoscut și sub numele de Ioan de Hunedoara, a stârnit deja controverse înainte de lansarea sa globală. Producția, cu un buget impresionant de 30 de milioane de euro, explorează una dintre cele mai importante figuri istorice ale Europei din secolul al XV-lea și a fost parțial filmată în România, la Castelul Huniazilor din Hunedoara.

Rise of the Raven: o producție ambițioasă, dar controversată

În centrul intrigii se află Iancu de Hunedoara, figura emblematică a Transilvaniei și Ungariei, cunoscut pentru victoria sa asupra Imperiului Otoman în bătălia de la Belgrad din 1456. Serialul prezintă o poveste plină de scandaluri, conspirații politice și alianțe de familie care se extind din Varșovia până la Roma și Viena. Totuși, rolul decisiv îl joacă femeile din viața lui Hunyadi, Erzsébet Szilágyi, soția sa, și Mara Brankovic, prima sa iubire.

Deși serialul promite o reconstituire istorică impresionantă, etnia atribuită lui Iancu de Hunedoara creează tensiuni. Producătorii îl prezintă ca pe un erou ungur, contrar documentelor istorice care susțin originea sa românească. Această alegere a generat dezbateri aprinse, mai ales în contextul unei figuri istorice atât de importante pentru ambele națiuni.

Iancu de Hunedoara: între realitate și ficțiune

Ioan de Hunedoara s-a născut în jurul anului 1409 într-o familie românească din Transilvania. Tatăl său, Voicu, a primit moșia Hunedoara, ceea ce a marcat ascensiunea familiei în rândurile nobilimii. Documentele medievale îl atestă inițial sub numele „Ioan Românul” (Johannes Valachus), înainte de a deveni cunoscut ca „Ioan de Hunedoara”, precizează Wikipedia.

În pofida acestor dovezi, serialul „Rise of the Raven” optează pentru o narațiune care îl poziționează pe Iancu ca pe un erou maghiar, ignorând astfel aspecte fundamentale ale identității sale. Această decizie este văzută de unii drept o încercare de a rescrie istoria, punând la îndoială autenticitatea serialului.

Lansarea și impactul global

„Rise of the Raven” urmează să fie lansat pe scena internațională la Cannes, pe 22 octombrie 2024, în cadrul târgului MIPCOM, fiind deja considerat unul dintre cele mai ambițioase seriale istorice din Europa. Filmările, care au început în 2022, au implicat peste 600 de actori și cascadori, fiind o producție de amploare care își propune să rivalizeze cu marile producții epice.

Cu toate acestea, serialul ridică întrebări despre cum este prezentată istoria și despre modul în care identitatea unor figuri istorice poate fi reinterpretată pentru un public internațional. Va reuși serialul să facă dreptate complexității vieții lui Iancu de Hunedoara sau va rămâne doar o altă producție care sacrifică adevărul istoric pentru spectacol?

Pe măsură ce „Rise of the Raven” se pregătește pentru lansarea globală, rămâne de văzut dacă va reuși să satisfacă atât așteptările cinefililor, cât și pe cele ale istoricilor. Cert este că viața lui Iancu de Hunedoara, lider militar și apărător al Europei, continuă să fascineze și să provoace dezbateri, la fel cum a făcut și acum 600 de ani.