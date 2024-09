„Rise of Raven”, serialul despre Ioan de Hunedoara, lansat de maghiari

În această toamnă, va fi lansat serialul istoric „Rise of Raven” (Înălțarea Corbului), o producție finanțată de statul ungar, care spune povestea vieții lui Ioan de Hunedoara, cunoscut și sub numele de Iancu de Hunedoara. Producția este deja comparată de critici cu faimosul „Game of Thrones” și este considerată una dintre cele mai scumpe realizate vreodată în Ungaria. Primul trailer al serialului a fost lansat la începutul lunii septembrie 2024, înregistrând peste 90.000 de vizualizări în doar două zile.

Serialul prezintă viața complexă a lui Ioan de Hunedoara, un personaj istoric legendar care a condus armatele Ungariei și a luptat împotriva Imperiului Otoman. În această poveste, personajele principale includ femeile din viața sa, precum soția sa, Elisabeta Szilagyii, și Mara Brankovic, prima sa iubire. Subiectul principal se axează pe lupta pentru supraviețuirea Europei în fața amenințării otomane, culminând cu victoria de la Belgrad, un moment care a schimbat cursul istoriei.

O producție grandioasă și autentică

Serialul „Rise of Raven” a fost realizat cu o distribuție internațională impresionantă, implicând peste 600 de actori și cascadori. Filmările au început în vara anului 2022, iar regia a fost asigurată de Orsolya Nagypál și Attila Szász. Un aspect notabil este faptul că actorii vorbesc în limbile lor materne, ceea ce adaugă un plus de autenticitate producției. Aceasta este bazată pe seria de romane scrise de Bán Mor, iar Ioan de Hunedoara este interpretat de actorul Kádár L. Gellért.

Serialul va avea premiera mondială la MIPCOM, unul dintre cele mai mari târguri de televiziune din lume, ce va avea loc la Cannes pe 22 octombrie 2024. După această premieră, serialul va fi difuzat pe TV2 în Ungaria, începând cu anul 2025. Potrivit producătorului Robert Lantos, „Rise of Raven” este una dintre cele mai epice producții europene, având un buget de aproximativ 30 de milioane de euro, finanțat de statul maghiar prin Institutul Național de Film.

Povestea unui erou european

Ioan de Hunedoara, personajul central al serialului, a fost una dintre cele mai importante figuri ale Europei secolului al XV-lea. El s-a remarcat prin campaniile sale militare împotriva otomanilor, obținând victorii semnificative, inclusiv cea de la Asediul Belgradului din 1456, care a oprit temporar invazia turcească în Europa.

Fiind tatăl regelui Matia Corvin al Ungariei, Ioan de Hunedoara a jucat un rol crucial nu doar în istoria Ungariei, ci și în cea a Europei de Est. Seria „Rise of Raven” urmărește parcursul său de la un simplu băiat dintr-un sat din Transilvania la un erou al continentului, un om pentru care clopotele bisericilor bat și astăzi la amiază în semn de respect și aducere aminte.

Astfel, serialul „Rise of Raven” nu este doar o poveste epică despre război și politică, ci și o explorare a unei perioade istorice tumultuoase, în care Ioan de Hunedoara a avut un impact decisiv asupra cursului istoriei europene.