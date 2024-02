”Gemenii” Porumboiu și Crăciunescu, alt scandal monstru în care și-au aruncat vorbe grele: ”E idiot, nu orgolios! / Îl dau în judecată”

Foștii mari arbitri Adrian Porumboiu și Ion Crăciunescu sunt în centrul unui alt scandal. Cei doi și-au aruncat vorbe grele după unele declarații făcute de fostul patron al echipei FC Vaslui. Ce și-au spus cei doi.

Considerații „gemenii arbitrajului românesc”, deoarece sunt născut în aceeași zi și același an, 27 septembrie 1950, Adrian Porumboiu și Ion Crăciunescu nu își mai vorbesc de mai mulți ani.

Totul a început în 2012, când fostul patron de la FC Vaslui, l-a acuzat pe Ion Crăciunescu, președintele CCA în acea vreme, că o favorizează pe CFR Cluj.

A urmat o serie de atacuri dure, iar totul a culminat cu declarația lui Ion Crăciunescu care a spus că Adrian Porumboiu a avut o boală cu transmitere sexuală în tinerețe, lucru negat de omul de afaceri.

În ultima perioadă, Ion Crăciunescu a spus că s-ar fi împăcat cu Adrian Porumboiu, însă fostul patron de la Vaslui a reaprins scânteia scandalului. El l-a jignit în repetate rânduri pe Crăciunescu, deranjat de faptul că acesta nu și-a cerut scuze pentru faptul că a spus că a suferit de acea boală.

”Ne-am împăcat ca să nu mai vorbim. Pentru că eu așteptam. Cel mai bun prieten al tău… Domne, am mai spus treaba asta… Să spună o miniună atât de gogonată. O minciună ordinară la adresa mea, ceva ce nu s-a întâmplat. Că am avut sifilis… Dar n-am avut, băi fraților! Am o mie de controale. A avut un coleg de echipă, un nume cunoscut, nu o să-i dau niciodată numele, că nu sunt nebun la cap. (…)