FOTO: Cometă surprinsă de astronauții NASA de pe ISS și care poate fi vizibilă și de pe Pământ

Astronauții NASA aflați la bordul Stației Spațiale Internaționale (ISS) au reușit să captureze imagini spectaculoase ale cometei Tsuchinshan-ATLAS (C/2023 A3), un eveniment astronomic așteptat cu nerăbdare. Această cometă, care va deveni vizibilă și de pe Pământ în zilele următoare, promite să ofere un spectacol cosmic deosebit.

Astronauții Matthew Dominick și Don Pettit, aflați la bordul ISS, au reușit să captureze fotografii și un videoclip time-lapse al cometei A3, oferind publicului primele imagini detaliate din orbită. Dominick a menționat că, deși cometa pare doar o stea difuză la ochiul liber, utilizarea unui obiectiv de 200 mm și a unui timp de expunere de 1/8 secunde a dezvăluit detalii fascinante. „Această cometă va oferi imagini extraordinare pe măsură ce se apropie de Soare”, a scris el pe rețelele sociale.

Pe de altă parte, Pettit a descris perspectiva asupra cometei din spațiu ca fiind „cu adevărat unică”. Deși coada cometei este încă prea slabă pentru a fi văzută cu ochiul liber, el a precizat că aceasta devine din ce în ce mai luminoasă pe măsură ce cometa se apropie de Soare. Pettit a utilizat o cameră Nikon Z9 cu un obiectiv de 20 mm pentru a surprinde detaliile structurale ale cometei, promițând că va continua să o fotografieze zilnic pentru a observa evoluția cozii.

It is totally awesome to see a comet from orbit. The perspective of rising through the atmosphere on edge is truly unique from our vantage point. The comet tail is still too dim to see with your eyes, but it is heading towards the sun and growing brighter every day.

Pe măsură ce cometa A3 se apropie de Soare, nucleul său de gheață începe să se topească, generând o coadă spectaculoasă de gaz și praf care poate atinge lungimi impresionante. Coada cometei A3 măsoară în prezent aproximativ 27 de grade, conform datelor oferite de The Sky Live.

Cometa are două cozi: una formată din gaz ionizat și o alta din praf, fiecare reflectând lumina Soarelui în mod diferit. Acest fenomen este cunoscut sub numele de „forward scattering”, care face ca coada să pară mai luminoasă atunci când cometa este poziționată între Pământ și Soare.

So far Comet Tsuchinshan-ATLAS looks like a fuzzy star to the naked eye looking out the cupola windows. But with a 200mm, f2 lens at 1/8s exposure you can really start to see it. This comet is going to make for some really cool images as it gets closer to the sun. For now a… pic.twitter.com/JstaSLJ4Ui

