Florin Manea a dezvăluit câte milioane de euro a încasat după transferul lui Radu Drăgușin la Tottenham. Suma e uriașă

Radu Drăgușin este cel mai scump jucător din istoria fotbalului românesc după transferul la Tottenham. Și agentul fotbalistului, Florin Manea, s-a umplut de bani după această mutare. El a recunoscut ce sumă uriașă i-a intrat în cont după plecarea fundașului de la Genoa. Iată câți bani a încasat.

Radu Drăgușin s-a transferat la Tottenham pentru o afacere de 31 de milioane de euro, dintre care 6 milioane drept bonusuri. Internaționalul român a semnat o înțelegere valabilă până în iunie 2029, iar salariul este de aproximativ 70 de mii de euro pe săptămână. În total, Drăgușin dar s-a ales și cu un bonusn consistent de 1,5 milioane de euro primit la semnătură. Fundașul ar câștiga la Spurs, doar din salariu, suma de 3,3 milioane de euro pe sezon.

De pe urma acestui transfer a avut de câștigat și Florin Manea, unul dintre agenții care a intermediat mutarea românului la echipa din Londra. După ce s-au vehiculat mai multe sume câștigate, acesta a recunoscut câți bani a încasat după plecarea lui Radu Drăgușin de la Genoa: aproape patru milioane de euro.

”Eu cu el am înțelegere încă de la început, eu pun totul pe masă și spun câți bani iau. El are comisionul meu pe email. Am câștigat bani mulți la acest transfer, gândește-te că a fost cel mai mare din fotbalul românesc.

Da! Spre patru milioane. Partea mea, banii mei. Asta în afară de partenerii mei. Eu am luat bani și de la Tottenham și de la Genoa. Am văzut o emisiune în care cineva spunea că eu iau patru milioane de euro și jucătorul doar trei milioane de euro. Eu iau patru milioane de euro în șase ani. Ia vezi câți bani ia jucătorul în șase ani. Eu nu iau niciun cent din salariul jucătorului”, a declarat Florin Manea, la Fanatik.