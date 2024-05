Filmul controversat care apare în România, în luna mai 2024. A făcut furori în toată lumea, te va ține lipit de canapea

O producție semnată de regizorul Molly Manning Walker va fi disponibilă pe ecrane în viitorul apropiat. Filmul controversat care se va lansa în România în mai 2024 va stârni, fără îndoială, reacții mixte. How To Have Sex – povestea unor adolescente care trăiesc excesele băuturii, cluburilor și cuplatului.

Ce dezvăluie sinopsisul filmului How To Have Sex

Pentru a marca sfârșitul studiilor liceale, trei adolescente din Marea Britanie vor petrece pentru prima dată în viața lor, singure, o vacanță în Creta. Va fi vara tuturor exceselor, inclusiv a băuturii, petrecilor de noapte în cluburi și a cuplatului amoros.

Ar trebui să fie cea mai mișto vară din viața celor trei adolescente, însă realitatea va schimba direcția așteptărilor lor. „În timp ce dansează pe străzile însorite din Malia, cele trei adolescente descoperă compexitățile sexului, consimțământului și autodescoperirii”, arată rezumatul de la scenariul de film.

How To Have Sex/ Cum să faci sex este filmul realizat de Molly Manning Walker, care va trata subiectul presiunii sexuale din jurul tinerilor, a disprețului exprimat intenționat în unele circumstanțe, precum și a dezumanizării oamenilor. Producția a fost primită bine de publicul străin.

„Am fost agresată când aveam 16 ani şi toată lumea evita subiectul sau îngheţa aerul din cameră când încercam să vorbesc despre el. De fapt, ce trebuie să faci ca să treci peste astfel de chestii e să vorbeşti despre asta”, a declarat Molly Manning Walker.

Cine este Molly Manning Walker, regizorul filmului

Molly Manning Walker s-a născut într-un district din vestul Londrei, fiind fiica creatorilor de teatru și film Andy Walker și Lesley Manning. Fratele său mai mare, Charlie Manning-Walker, este membru al trupei rock Chubby and the Gang, formată în anul 2019.

Tânăra în vârstă de 30 de ani a învățat la liceul Elthorne Park, apoi la școala catolică de fete St. Augustine’s Priory. În anii adolecenței târzii, a descoperit pasiunea pentru fotografie. Primul documentar avea să-l producă pe baza unor fotografii realizate la un eveniment Occupy London.

Molly Manning Walker a studiat Cinematografie la Arts University Bournemouth, în anul 2015 obținând diploma de licență. Masterul l-a finalizat trei ani mai târziu, la National Film and Television School. A început cu un lungmetraj dezvoltat împreună cu echipa Film4.

Când va avea loc premiera filmului „How To Have Sex”

Astăzi, Molly Manning Walker este director de imagine, regizor și autor. Este cunoscut pentru scurtmetrajul Good Thanks, You?, lansat în 2020 și selectat la Semaine de la Critique de la Cannes. Filmul November 1st, realizat de tânără, a obținut bronzul la Student Academy Awards.

The Forgotten C reprezintă o altă producție a lui Molly Manning Walker, lansată în 2020. Însă, fără îndoială, filmul controversat care se va lansa în România al artistei va fi How To Have Sex.

Filmul urmează să aibă premiera în România pe 17 mai 2024. A fost deja distins cu premiul Un Certain Regard la Festivalul de Film de la Cannes din 2023 și Premiul European Discovery.