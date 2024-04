FCSB – Rapid 2-2. Liderul pierde primele puncte în play-off, dar e tot mai aproape de titlu. Record de asistență pe Arena Națională

Runda a cincea din play-off a programat unul dintre cele mai importante derby-uri din fotbalul românesc, duelul dintre FCSB şi Rapid. S-a terminat 2-2, dar echipa lui Gigi Becali a mai făcut un pas spre titlu.”R0ș – albaștrii” au condus pe Arena Națională, dar giuleștenii au revenit spectaculos.

FCSB amână petrecerea pentru titlu după 2-2 cu Rapid, dar mai face un pas important pentru câștigarea campionatului după nouă ani. Este prima remiză dintre cele două echipe de la revenirea giuleștenilor în prima ligă.

Derby-ul FCSB – Rapid a început în forță. Florinel Coman a deschis scorul după doar trei minute, dar golul a fost anulat pentru ofsaid. În cele din urmă, Darius Olaru a marcat pentru 1-0, în minutul 10. Rapid a revenit spectaculos și a întors soarta partidei în doar patru minute.

Krasniqi a egalat scorul, minutul 12, iar Rrahmani a punctat pentu 2-1, minutul 16. Giuleștenii au mai înscris o dată în prima repriză, dar reușita a fost anulată pe motiv de ofsaid. Giuleștenii s-au văzut egalați în minutul 57, prin Alexandru Băluță, introdus la pauză,

După acest rezultat, FCSB pierde primele puncte în play-off, dar rămâne lider în SuperLigă cu 45 de puncte, la 12 distanță de locul secund, Farul, și la 13 de Universitatea Craiova, locul 3. Rapid se află pe locul 5, cu 29 de puncte.

Alexandru Băluță a marcat golul de un punct în derby, dar la final s-a arătat dezamăgit de faptul că FCSB nu a reușit să câștige. De asemenea, acesta a afirmat că trupa ”roș-albastră” a arătat ca o adevărată campioană cu Rapid.

”Până la urmă am reușit să facem egal, era păcat să pierdem în fața suporterilor care au venit să ne susțină. În repriza a doua puteam să câștigăm, am avut mai multe ocazii. Mă bucur că am revenit și că am făcut-o cu gol. Așteptam cu nerăbdare să-mi ajut colegii.