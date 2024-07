De ce păsările stau pe firele de înaltă tensiune și de ce nu se electrocutează?

Dacă te uiți la firele de înaltă tensiune, vei observa adesea grupuri de păsări mici sau chiar păsări mai mari, relaxându-se aparent pe aceste cabluri. De ce fac asta și cum de nu se electrocutează?

Motivul pentru care păsările aleg aceste fire este destul de simplu de explicat. Firele oferă un loc excelent de observație, de unde păsările își pot vedea împrejurimile pentru a depista prădători sau pradă, fără a fi obstrucționate de frunzișul copacilor.

Contrar aparențelor, multe păsări se electrocutează. Un studiu din 2014 estimează că între 0.9 și 11.6 milioane de păsări sunt ucise anual prin electrocutare în Statele Unite. Păsările mai mari, precum răpitoarele, sunt în mod special vulnerabile, deoarece riscul de a atinge două fire sau un fir și o sursă de împământare este mai mare. Un studiu din 2016 al U.S. Fish and Wildlife Service’s National Forensics Laboratory a analizat 417 răpitoare electrocutate și a constatat că aproape 80% din decese erau vulturi pleșuvi sau vulturi aurii.

Totuși, majoritatea păsărilor nu se electrocutează pentru că ele ajung la firele de înaltă tensiune zburând și nu escaladându-le. Dacă ar urca pe fire folosind o scară și fără a purta echipamente izolante, ar fi prăjite la fel ca și noi.

Păsările care stau pe un singur fir de înaltă tensiune nu sunt ucise deoarece nu sunt împământate.

„Păsările nu formează o conexiune între firul de înaltă tensiune și sol, deci nu completează circuitul”, a explicat Will Babb de la Ohio Department of Natural Resources’ Division of Wildlife pentru Cincinnati Enquirer.

„Dar dacă noi am atinge un fir de înaltă tensiune în timp ce stăm pe pământ, am completa circuitul și lucruri rele s-ar întâmpla”.