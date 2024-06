Consumul a 5 sau 6 prune pe zi poate ajuta la conservarea sănătății osoase și ar putea ajuta femeile afectate de osteoporoză, susține un nou studiu

Prunele uscate sunt deja cunoscute pentru beneficiile lor asupra digestiei, însă cercetările recente au scos la iveală și alte avantaje semnificative: întărirea oaselor. Un studiu publicat în The Journal of Nutrition a constatat că consumul zilnic a doar o mână de prune uscate poate reduce markerii inflamatori legați de pierderea masei osoase la femeile aflate la postmenopauză, relatează Health.com. Am îngrebat și noi un medic specialist ortoped despre efectele acestui studiu, pentru a putea vedea exact cât de mult ajută, de fapt.

Studiul și descoperirile sale

Cercetătorii au recrutat 183 de femei cu vârste cuprinse între 55 și 75 de ani. Unele participante au fost instruite să consume 50 de grame de prune uscate zilnic (aproximativ cinci sau șase prune), în timp ce altele au consumat o cantitate dublă. Un al treilea grup nu a consumat deloc prune uscate.

Probele de sânge colectate la începutul studiului și după 12 luni au arătat că femeile care au consumat prune uscate aveau niveluri reduse de citokine proinflamatorii, semnalând o îmbunătățire a sănătății oaselor.

Implicațiile pentru femeile la postmenopauză

Aproximativ 11 milioane de persoane din Statele Unite suferă de osteoporoză, două treimi dintre acestea fiind femei aflate la postmenopauză. Femeile din acest grup sunt deosebit de vulnerabile la dezvoltarea osteoporozei, din cauza scăderii producției de estrogen, care protejează masa osoasă.

Studiul sugerează că prunele uscate ar putea oferi o alternativă naturală pentru prevenirea osteoporozei, oferind femeilor aflate la postmenopauză o metodă simplă și eficientă de a-și menține sănătatea oaselor.

Nutrienții din prunele uscate

Potrivit lui Leslie Bonci, MPH, RD, prunele uscate conțin numeroși nutrienți care ar putea explica efectele lor benefice asupra oaselor. Vitamina K ajută la transportul calciului către oase, potasiul și magneziul contribuie la densitatea osoasă, borul previne pierderea calciului și demineralizarea oaselor, iar nutrienții vegetali ajută la prevenirea deteriorării oxidative a celulelor osoase.

Alte beneficii pentru sănătate

Prunele uscate sunt cunoscute de mult timp ca un remediu natural pentru constipație. Cercetările susțin acest lucru, arătând că un consum crescut de prune uscate îmbunătățește frecvența și consistența scaunelor la persoanele cu constipație. În plus, consumul de prune uscate pe termen lung a fost asociat cu îmbunătățiri ale sănătății inimii, incluzând niveluri mai bune de colesterol HDL (colesterolul „bun”) și scăderea stresului oxidativ.

Cum să încorporați prunele uscate în dieta dumneavoastră

Prunele uscate sunt dulci și ușor de consumat ca gustare. Iată câteva modalități prin care le puteți include în dieta zilnică:

Faceți piure de prune uscate și folosiți-l ca înlocuitor de grăsime și zahăr în produsele de patiserie.

Folosiți prunele uscate pentru a îndulci natural salatele, marinadele sau sosurile pentru barbeque sau teriyaki.

Presărați bucăți de prune uscate peste salate sau legume prăjite, cum ar fi broccoli sau varză de Bruxelles.

Adăugați prune uscate în fulgii de ovăz, iaurtul, cerealele sau smoothie-ul de dimineață.

Amestecați prune uscate cu nuci, semințe și ciocolată neagră pentru un amestec de fructe uscate.

Includeți prunele uscate în batoane de casă sau în batoane de granola.

Pentru a evita problemele digestive, începeți cu două prune uscate pe zi și creșteți treptat cantitatea, pe măsură ce corpul se adaptează.

Medicii recunosc efectele benefice ale consumului de prune

Medicul ortoped Eduard Mitroi ne-a explicat că există, într-adevăr, mai multe studii care arată efectele benefice ale consumului de prune asupra densității oasoase. Deși sunt date încurajatoare, mai durează până când acestea vor fi confirmate cu efecte concludente, pe termen lung, în tratamentul pacienților.

„Sunt mai multe studii realizate în ultimii ani care susțin un efect favorabil al consumului de prune pentru menținerea sau chiar creșterea densității osoase. Datele sunt încurajatoare, superpozabile cu cele ale tratamentelor medicamentoase. Să sperăm că vor fi confirmate/consolidate de evaluări pe perioade îndelungate (de câțiva ani) și că vor analiza și scăderea riscului de fracturi și dizabilitate cronică.”, a declarat pentru Playtech.ro Eduard Mitroi, medic primar Ortopedie-Traumatologie la Spitalul Universitar de Urgență București.

Potrivit studiului, consumul de prune uscate nu doar că ajută la digestie, dar poate contribui semnificativ la conservarea sănătății osoase și la prevenirea osteoporozei, oferind astfel o soluție naturală și eficientă pentru menținerea unei stări bune de sănătate.