Comoara ascunsă în adâncuri, de 20 de miliarde de euro, pregătită să vadă lumina. Columbia vrea să pună mâna pe bogățiile de pe epava San Jose

Povestea galionului San José, pierdut în 1708 în largul coastei Cartagenei, Columbia, este una care împletește istoria, comoara și identitatea națională. Autoritățile se pregătesc să trimită roboți pentru a efectua mai multe studii, dar și pentru a încerca să recupereze faimoasa navă.

Această navă spaniolă formidabilă, odată salutată ca un apogeu al ingineriei maritime, și-a întâlnit soarta tragică în timpul Wager’s Action, o ambuscadă a britanicilor care a transformat nava într-o legendă. Încărcate de bogății – aur, bijuterii și alte mărfuri valoroase – rămășițele scufundate din San José i-au atras pe vânătorii de comori de secole, cu estimări ale valorii sale ridicându-se la miliarde de dolari.

Astăzi, Columbia se află în centrul atenției, în timp ce se confruntă cu complexitatea salvării acestei comori maritime, fiind un proces care ar începe în luna aprilie a acestui an. Administrația președintelui Gustavo Petro a pus ochii pe recuperarea San José, cu scopul de a-l transforma într-un simbol al mândriei naționale și al semnificației istorice. Cu toate acestea, acest efort nu este lipsit de controverse și conflicte.

Una dintre principalele provocări cu care se confruntă Columbia este navigarea în rețeaua complicată de dispute juridice și teritoriale din jurul naufragiului. Diverse părți, inclusiv vânători de comori, istorici, grupuri indigene și guvernele din Columbia și Spania, revendică San José și încărcătura sa valoroasă. Bătăliile legale de decenii, cum ar fi disputa în curs cu investitorii americani ai Sea Search Armada, subliniază complexitatea proprietății și potențialul pentru mize financiare substanțiale.

Faimoasa navă care urmează a fi recuperată din adâncuri

Mai mult decât atât, preocupările etice planează asupra operațiunii de salvare propuse. Arheologii și istoricii avertizează împotriva perturbării navei, invocând riscul de deteriorare ireversibilă a artefactelor istorice neprețuite și a patrimoniului cultural. Ei susțin că San José ar trebui păstrat ca sit arheologic subacvatic, permițând un studiu și documentare atentă fără a fi nevoie de săpături invazive.

Ca răspuns la aceste preocupări, Ministerul Culturii din Columbia subliniază importanța privirii San José nu doar ca o sursă de comori, ci ca o moștenire arheologică scufundată de importanță culturală. Ministrul Juan David Correa subliniază necesitatea unei abordări meticuloase și profesionale a oricăror eforturi de salvare, cu planuri de a stabili un parteneriat public-privat și de a crea facilități pentru studiul și expunerea artefactelor recuperate.

Provocările tehnice complică și mai mult operațiunea de salvare, deoarece San José se odihnește la adâncimi dincolo de atingerea metodelor convenționale de scufundare, aflându-se la o adâncime de peste 600 de metri. Recuperarea ar necesita submersibile subacvatice avansate sau robotică, adăugând straturi de complexitate și costuri la demers.

În ciuda acestor obstacole, atracția de a descoperi secretele din San José rămâne puternică. Istoricii caută nava soră a navei, San Joaquín, indicii despre starea și conținutul galionului scufundat. În timp ce persistă incertitudini cu privire la starea de conservare după secole scufundate sub apă, există optimism cu privire la posibilele perspective asupra trecutului colonial al Columbiei pe care le-ar putea oferi artefactele recuperate, arată The New York Times.