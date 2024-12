China a început producția angro de roboți umanoizi pentru sarcini zilnice

China face un pas uriaș în viitorul roboticii, începând producția de masă a roboților umanoizi capabili de sarcini zilnice. AgiBot, o companie start-up din Shanghai, a anunțat că a produs deja aproape 1.000 de astfel de roboți și a publicat un videoclip pe 16 decembrie 2024, prezentând linia de producție.

Lansată în februarie 2023, compania AgiBot, cunoscută și sub numele Zhiyuan, se mândrește cu integrarea tehnologiilor avansate de inteligență artificială și automatizare. Videoclipul distribuit de companie arată procesele de producție de la fabrica Lingang Fengxian din Shanghai, inclusiv asamblarea componentelor, testări de performanță și verificarea stabilității robotice.

„Suntem mândri să fim în fruntea inovației în domeniul roboticii umanoide,” a declarat AgiBot pe rețelele sociale, conform Newsweek. Compania a subliniat că acești roboți sunt concepuți pentru a efectua sarcini complexe cu precizie și stabilitate, având „maini dexterioase” care pot imita abilități umane pentru activități detaliate.

Producția de masă a roboților umanoizi de către AgiBot marchează un avans semnificativ pentru China în cursa globală pentru robotică. De cealaltă parte, Tesla, condusă de Elon Musk, continuă să dezvolte Optimus, un robot biped proiectat pentru sarcini generale. Musk a declarat anterior că producția limitată pentru uz intern va începe anul viitor, iar producția de masă este planificată pentru 2026.

Cu toate acestea, AgiBot pare să aibă un avantaj, fiind deja pe piață cu roboți umanoizi gata de utilizare comercială. Spre deosebire de Optimus, roboții AgiBot sunt proiectați pentru o varietate de aplicații și sunt dotați cu creiere inteligente bazate pe AI pentru a interacționa fluid cu lumea din jur.

AgiBot a declarat că această etapă marchează începutul unei revoluții în robotică, cu potențialul de a transforma industriile și viața de zi cu zi. Roboții lor pot fi utilizați pentru activități precum sortarea și livrarea de obiecte, sprijin în procese industriale sau chiar sarcini casnice complexe.

Deși Tesla rămâne în competiție, roboții Optimus par să fie mai axați pe activități zilnice generale. „Ce pot face? Orice vrei,” a spus Musk în cadrul evenimentului din octombrie 2024. Optimus este prezentat ca un prieten personal care poate să plimbe câinele, să tundă gazonul sau să servească băuturi.

