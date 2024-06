Cele mai proaste locuri pentru a ascunde banii și bunurile de valoare. Sfaturi esențiale de la un fost spărgător

Pe măsură ce se apropie sezonul concediilor și vacanțelor, mulți dintre noi ne pregătim să plecăm în călătorii, lăsând casele nesupravegheate pentru perioade mai lungi. Este momentul perfect pentru a ne gândi la siguranța bunurilor noastre. Hoții profită adesea de absența proprietarilor pentru a sparge locuințe și a sustrage obiecte de valoare. Este esențial să fim proactivi în protejarea bunurilor noastre, în special când suntem plecați pentru perioade mai lungi de timp.

Locurile greșite pentru ascunderea bunurilor

Un fost spărgător de locuințe, acum agent de securitate, a oferit sfaturi valoroase despre cum să ne protejăm bunurile de valoare și banii. Acesta a dezvăluit pe Reddit că borcanele din bucătărie și sertarele comodei sunt printre cele mai proaste locuri pentru a ascunde bani. Aceste locuri, împreună cu dulapurile, sunt primele unde hoții caută.

El a menționat că aceste ascunzători sunt prea evidente și adesea verificate de hoți. „Am fost condamnat pentru două infracțiuni la vârsta de 18 ani. Acum am 26 de ani și de curând mi-am răscumpărat infracțiunile. Am fost închis timp de șase luni până când am reușit să ies pe cauțiune. Cu siguranță nu aș vrea să mă întorc la închisoare“, a spus fostul spărgător, citat de ziarul Adevărul.. Experiența sa îi conferă o perspectivă unică asupra locurilor unde nu ar trebui să ne păstrăm bunurile valoroase.

Măsuri pentru a descuraja hoții

Pentru a proteja locuințele de hoți, fostul infractor recomandă să avem un câine. Prezența unui câine, fie în curte, fie în interiorul casei, poate descuraja hoții, care preferă să evite locurile unde există astfel de obstacole. Câinii sunt un mijloc eficient de descurajare deoarece fac zgomot și pot atrage atenția vecinilor.

Un alt sfat esențial este să nu lăsăm chei ascunse în grădină. Hoții verifică adesea locuri comune, precum sub ghivece de flori sau sub covorașele de la ușă, pentru a găsi chei ascunse. De asemenea, ferestrele și ușile din spate sunt puncte vulnerabile și ar trebui să fie bine securizate. Asigurarea tuturor punctelor de acces și evitarea ascunderii cheilor în locuri evidente poate reduce semnificativ riscul de intruziune.

Strategii de securitate eficace

Pentru o protecție suplimentară, este recomandat să investiți într-un seif de calitate, bine fixat și ascuns într-un loc neașteptat. Seifurile mobile sau nefixate pot fi ușor luate de hoți. De asemenea, distribuirea bunurilor de valoare în locuri mai puțin convenționale și mai greu de accesat poate crește siguranța acestora.

Utilizarea sistemelor de securitate moderne, cum ar fi camerele de supraveghere și alarmele, reprezintă un alt nivel de protecție. Aceste sisteme nu doar că pot descuraja hoții, dar pot și înregistra activitățile suspecte, oferind probe în cazul unei investigații. Iluminarea exterioară cu senzori de mișcare poate de asemenea să țină la distanță infractorii.

În concluzie, evitarea ascunderii bunurilor în locuri evidente și implementarea unor măsuri de securitate eficiente pot face o diferență majoră în protejarea casei și a bunurilor valoroase. Fiind creativi și vigilenți, putem reduce riscul de a deveni victime ale furtului.