Cel mai nou serial de pe Netflix sparge toate topurile. Este total interzis celor slabi de inimă, dar a primit doar aprecieri din partea publicului

Netflix adaugă în catalogul său „Parasyte: The Grey”, un serial ce promite să fie deliciul fanilor genurilor sci-fi și horror. Inspirat din seria populară de manga „Parasyte”, acest live-action aduce o interpretare nouă, fără a se îndepărta prea mult de esența originală. Cu Yeon Sang-ho, regizorul și scenaristul cunoscut pentru „Train To Busan” și „Peninsula”, la timonă, „Parasyte: The Grey” are toate ingredientele necesare pentru a impresiona.

„Parasyte: The Grey” – Povestea din spatele ecranului

Serialul urmărește povestea unor creaturi parazite extraterestre care preiau corpuri umane, transformându-le în ființe capabile să își schimbe forma. Această abordare neconvențională a temei invaziei extraterestre adaugă un nou strat de complexitate și suspans genului.

De la debutul său pe Netflix, „Parasyte: The Grey” a cucerit rapid topurile, fiind laudat pentru calitatea excepțională a producției și pentru scorul perfect obținut pe Rotten Tomatoes. Deși numărul inițial de recenzii este relativ mic, este de așteptat ca aprecierea publicului să rămână constantă pe măsură ce mai mulți spectatori descoperă serialul.

Cum a fost primit de către critici serialul „Parasyte: The Grey”

Criticii au oferit recenzii pozitive, subliniind modul în care „Parasyte: The Grey” îmbină elementele de ficțiune științifică cu cele horror pentru a crea o experiență captivantă pentru telespectatori. Digital Mafia Talks îl descrie ca fiind „o extensie excelentă a mangăi originale și o operă de artă relevantă pentru vremurile noastre”. Alți recenzori, precum Decider și Ready Steady Cut, remarcă simplificarea efectivă a poveștii și legătura cu lucrările anterioare ale lui Yeon Sang-ho, respectiv abordarea ancorată în realitatea umană.

Un viitor promițător pentru „Parasyte: The Grey”

În timp ce „Parasyte: The Grey” își continuă ascensiunea pe Netflix, proiectul „Orizont 2024” anticipează extinderea considerabilă a universului serialului, îmbogățind și mai mult experiența spectatorilor. Acest serial reușește să stabilească un nou standard pentru adaptările live-action ale lucrărilor de manga, promițând să fie un punct de referință în industria serialului de televiziune.

Toate episoadele sunt disponibile pentru streaming, iar „Parasyte: The Grey” se profilează ca fiind o alegere de top pentru cei în căutare de noi aventuri sci-fi și horror pe Netflix.