Ce se întâmplă cu facturile românilor la energie și gaze naturale în această iarnă. Măsurile expiră pe 1 aprilie, anunțul de la Guvern

Românii vor avea parte de o iarnă cu prețuri stabile la energie electrică și gaze naturale, potrivit declarațiilor recente ale ministrului Energiei, Sebastian Burduja. Acesta a dat asigurări că prețurile la facturi nu vor fi mai mari comparativ cu iarna trecută, grație schemei de compensare și plafonare aflată încă în vigoare până la 1 aprilie 2025.

„Prețurile la facturi nu vor fi mai mari decât iarna trecută. Schema de compensare-plafonare este în vigoare până la 1 aprilie. A fost important și este important să-i protejăm pe români, pentru că, așa cum știți, prețul la gaz, dar și la energie electrică, depinde de lucruri care nu sunt doar la îndemâna României,” a declarat ministrul în cadrul unei conferințe la Palatul Parlamentului.

Facturile românilor în prag de iarnă – detalii despre prețurile plafonate

Ministrul Energiei a subliniat că, în contextul unor evenimente internaționale complexe precum situația din Orientul Mijlociu și conflictul din Ucraina, este esențial ca românii să fie protejați în fața unor fluctuații mari de prețuri la energie. Schema de compensare și plafonare își va menține astfel utilitatea pentru încă o iarnă, ajutând la stabilizarea costurilor cu energia.

Conform măsurilor adoptate, consumatorii casnici vor fi facturați cu 0,31 lei per kilowatt-oră pentru gaz, acesta fiind plafonul maxim stabilit de autorități. Pentru energia electrică, tarifele variază în funcție de consumul lunar, cu valori între 0,68 lei per kilowatt-oră pentru un consum sub 100 kWh și 1,3 lei per kilowatt-oră pentru un consum de peste 300 kWh pe lună.

Ministrul a explicat că această schemă de compensare este esențială în contextul actual al prețurilor volatile ale gazelor și energiei electrice la nivel global, subliniind că multe dintre aceste costuri sunt influențate de evenimente care nu sunt încă sub controlul României. Fără schema de plafonare, facturile ar fi putut cunoaște creșteri semnificative în această perioadă, afectând sever bugetele familiilor române.

Ce urmează după 1 aprilie 2025?

Însă, schema de compensare și plafonare are o dată de expirare: 1 aprilie 2025. După această perioadă, dacă nu vor fi găsite alte soluții pentru stabilizarea prețurilor, facturile ar putea crește semnificativ. Acest lucru ridică semne de întrebare pentru consumatorii care vor să știe ce se va întâmpla cu bugetele lor în viitorul apropiat.

Guvernul a încurajat populația să fie atentă la noile măsuri ce vor fi anunțate, și a subliniat importanța reducerii consumului pe cât posibil, pentru a limita impactul eventualelor majorări. Totodată, autoritățile discută despre noi strategii de sprijin pentru consumatori vulnerabili și despre modalități de a stimula eficiența energetică pentru a minimiza costurile pe termen lung.

În concluzie, deși veștile pentru această iarnă sunt relativ bune, mulți români sunt îngrijorați cu privire la viitorul prețurilor la energie și gaze naturale. Schema de compensare își va face treaba până la 1 aprilie 2025, dar în lipsa unor soluții pe termen lung, consumatorii se pot confrunta cu noi provocări financiare.